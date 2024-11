A+E Networks erzielt Einigung im «Live PD»-Streit

US-Fernsehen

«Live PD» von Big Fish Entertainment ist nun auch weiterhin bei Reelz zu sehen.

Der-Streit zwischen A+E Networks und Big Fish Entertainment sowie Reelz ist beigelegt. „A+E Networks und Amazon haben sich darauf geeinigt, ihre Geschäftsbeziehungen im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung deutlich auszubauen, die die Reichweite der Marken und Inhalte von A+E Networks auf Amazons Prime Video-Dienst erhöhen wird“, teilten A+E, Big Fish und Amazon in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung wurde der Rechtsstreit zwischen A+E und Big Fish Entertainment und Reelz bezüglich «Live PD» beigelegt.“Big Fish hatte «Live PD» für A&E produziert, wo die Show ein großer Erfolg war und mehrere Spin-offs hervorbrachte. Doch A&E zog die Show im Sommer 2020 nach anhaltenden Protesten gegen Polizeibrutalität und Bedenken bezüglich der Berichterstattung über Polizeieinsätze nach dem Mord an George Floyd in Minnesota zurück. Zwei Jahre später kündigte Big Fish die Wiederaufnahme des Live-Polizeiformats auf Reelz an, allerdings unter einem neuen Titel: «On Patrol: Live». Dan Abrams, der Moderator von «Live PD», kehrte zurück, um auch die neue Show zu moderieren. A+E reichte daraufhin Klage ein, um den Konkurrenzsender Reelz an der Ausstrahlung von «On Patrol: Live» zu hindern, da es sich um eine dreiste Kopie von «Live PD» handele, deren geistiges Eigentum A+E gehöre. „AETN hat niemals seine Rechte an der Produktion von Episoden von «Live PD» aufgegeben oder abgetreten, noch hat AETN irgendjemandem die Erlaubnis erteilt, auf der Grundlage von «Live PD» abgeleitete Programme zu produzieren, es sei denn als Auftragsarbeit“, heißt es in der Klage.Insidern zufolge haben Amazon und A+E im Rahmen der Einigung einen neuen nicht-exklusiven Lizenzvertrag geschlossen, der Streaming-Inhalte aus der Bibliothek, Leih- und Kauftitel, A&E-Zusatzabonnements und FAST Channels umfasst, die alle auf Prime Video verfügbar sind. Die Vereinbarung erweitert die Verfügbarkeit von A&E-Zusatzabonnements in den USA und Japan sowie die bestehende Lizenz für A&E-Filme und -Serien, die derzeit über Prime Video in den USA, Großbritannien und anderen Regionen zum Verleih oder Kauf angeboten werden. Die Vereinbarung umfasst die Erweiterung der derzeit verfügbaren A&E FAST-Kanäle und die Einführung zusätzlicher A&E FAST-Kanäle in den USA.A&E hatte im vergangenen Jahr einen großen Sieg in diesem Fall errungen, als die New Yorker Richterin Katharine Polk Failla einen Antrag auf Abweisung der Urheberrechtsklage ablehnte und feststellte, dass der ursprüngliche Produktionsvertrag zwischen A+E und Big Fish alle Rechte an „Live PD“ auf den Fernsehsender übertragen hatte. „Der Kläger besitzt alle Rechte an der Serie Live PD (einschließlich des ursprünglich gedrehten Filmmaterials, der neu geschaffenen Elemente, des Formats und des Titels) dauerhaft und zu 100 Prozent, einschließlich aller damit verbundenen Urheberrechte und Marken“, so die Richterin in ihrer Entscheidung. „Umgekehrt sieht der Serienvertrag vor, dass Big Fish Entertainment alle seine Rechte und alle seine Titel oder Anteile an der Live PD-Serie dauerhaft an den Kläger überträgt“.Da der Rechtsstreit nun beigelegt ist, kann die von Big Fish produzierte Serie «On Patrol: Live» weiterhin auf Reelz ausgestrahlt werden. Half Moon Pictures, eine Tochterfirma von Big Fish Entertainment, produziert «On Patrol: Live», das freitags und samstags auf Reelz ausgestrahlt wird und bis Januar 2025 verlängert wurde.