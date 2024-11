RTLZWEI legt erst nach der Primetime zu

Quotennews

Eigentlich sollte das 20:15 Uhr-Programm das Highlight eines TV-Tags sein - in Grünwald übertrumpft ein späteres Programm das Geschehen.

RTLZWEI holt sich mit dem Spielfilmstarke 0,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor die Fernsehgeräte, der Marktanteil liegt bei überzeugenden 5,1 Prozent und auch in der Zielgruppe läuft es mit 5,8 Prozent und 0,20 Millionen Umworbenen recht gut. Das könnte eine gewissermaßen unbedeutende, wenn auch selbstverständlich erfreuliche Meldung für den Grünwald-Sender sein, wäre da nicht ein Detail. Diese Zahlen stammen nicht aus der Primetime, sondern spendieren RTLZWEI einen starken späten Abend ab 22:20 Uhr.Womit es an dieser Stelle doch interessant wird - muss die Primetime nun für schwächere Zahlen an den Pranger gestellt werden? Nein. Mit 0,62 Millionen Zuschauern holt sicheine ebenfalls "gute" Reichweite, 2,6 Prozent am Markt sind dünn, aber fallen nicht gänzlich durch. Die Zielgruppe war schon im Abendprogramm unverändert, 0,20 Millionen Werberelevante sorgten für 4,4 Prozent. Diese Werte sind nicht überragend, entsprechend jedoch den vergangenen Wochen.holten am 15. November deutlich schlechter 0,36 Millionen Zuschauer ab,lag in der Vorwoche bei 0,72 Millionen Zuschauern undholte sich am 25. Oktober 0,66 Millionen. Der gestrige Primetime-Freitag lag also voll im RTLZWEI-Schnitt.Dass nun jedoch ein Folge-Format am späteren Abend derartig aufdreht, ist neu für den Grünwald-Sender. Selbst beim unschönen Einspielergebnis von «Die etwas anderen Cops» schaffte esim Anschluss auf 0,26 Millionen Zuschauer abzufallen. Zusammenfassend kann man den Programmplanern wohl lediglich zur Entscheidung für «Safe - Todsicher» gratulieren.