«Lege kommt auf den Geschmack» trifft Schnitt der ersten Staffel

Quotennews

Am Montag kehrte Sebastian Lege ins VOX-Programm zurück. Die Suche nach dem perfekten Burger kam gut beim Publikum an.

Obwohl nur die ersten beiden Ausgaben der VOX-Sendungim vergangenen Jahr vollends überzeugen konnten, gab der Kölner Sender dem Format mit Sebastian Lege schnell grünes Licht für eine weitere Staffel. Die erste Episode der zweiten Runde bewegte sich nun oberhalb der Werte der schwächelnden Endphase der vierteiligen ersten Staffel und erreichte 0,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit belegte VOX solide 3,9 Prozent des Gesamtmarktes. Im Vorjahr schwankten die Werte zwischen 2,5 und 5,0 Prozent. In der Zielgruppe erreichte die Koch-Doku-Soap 0,36 Millionen Zuschauer und 7,4 Prozent. Vor zwölf Monaten markierte man Werte zwischen 5,2 und 9,1 Prozent.Im Anschluss fielmassiv ab und erreichte ab 22:13 Uhr nur 0,28 Millionen Zuschauer, darunter 0,10 Millionen Umworbene. Die Marktanteile der zweistündigen Wiederholung beliefen sich auf 2,1 Prozent im Gesamtmarkt und 3,9 Prozent in der Zielgruppe. Die üblichen Probleme hatte VOX auch am Nachmittag, denn nach der «CSI: Miami»-Strecke kamnicht über 4,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren hinaus. Insgesamt sahen die Folge, in der Jessica aus Hamburg für den Titel „Shopping Queen des Jahres“ einkaufen ging, 0,41 Millionen Zuschauer.undsorgten hingegen allesamt für Zielgruppen-Quoten jenseits der sieben Prozent. Das Deko-Format mit Guido Maria Kretschmer sicherte sich 0,47 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent in der werberelevanten Gruppe. Das Dating-Format mit Roland Trettl kam in der 18-Uhr-Stunde auf 0,70 Millionen Zuschauer und 7,2 Prozent, während «Das perfekte Dinner» im Nachgang 1,06 Millionen Zuschauer und ebenfalls 7,2 Prozent einfuhr. Nur die Wiederholung vonblieb in der 17-Uhr-Stunde bei 5,2 Prozent hängen. Auf dem Gesamtmarkt lief es mit 0,74 Millionen Zuschauer aber ebenfalls gut.