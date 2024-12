«Slumdog Millionaire»-Sequel in Arbeit

Kino-News

Eine neue Produktionsfirma hat sich die Rechte an einer Fortsetzung gesichert.

2008 inszenierte Danny Boyle den Spielfilm, in dem ein junger Mann aus armen Verhältnissen an der indischen Version von «Wer wird Millionär» teilnahm und den Hauptpreis gewann. Eine Fortsetzung des Oscar-prämierten Spielfilms könnte vom Studio Bridge7 produziert werden. Das neue Unternehmen wurde von der Produzentin Swati Shetty und dem ehemaligen Agenten Grant Kessman gegründet. Das Duo hat sich die Rechte für die Fortsetzung des Films und eine TV-Ausstrahlung mit der Firma Celador gesichert, die den Spielfilm einst mit Film4 produzierte."Es gibt Geschichten, an die man sich noch lange nach dem Abspann erinnert, und «Slumdog Millionaire» ist zweifellos eine davon", sagten Shetty und Kessman in einer Erklärung, in der sie die Vereinbarung bekannt gaben. „Die Geschichte ist universell und überschreitet kulturelle und geografische Grenzen. Sie verkörpert die Art von Geschichten, die wir lieben - Geschichten, die Unterhaltung mit tiefen menschlichen Erfahrungen verbinden. Was «Slumdog Millionär» so außergewöhnlich macht, ist nicht nur seine filmische Brillanz, die sich auf die Erzählkunst, die Musik und seine bemerkenswerten Auszeichnungen erstreckt, sondern auch die Art und Weise, wie er Talente aus der ganzen Welt zu einem globalen Gewinnerteam zusammengebracht hat."Paul Smith, Vorsitzender von Celador International, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dass Swati und Grant die Fortsetzung von «Slumdog» als Startschuss für ihr neu gegründetes Unternehmen gewählt haben. Celador freut sich auf die Zusammenarbeit mit Bridge7, während das nächste Kapitel von Jamals Entdeckungsreise auf die Leinwand kommt“.