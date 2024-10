«Ich dich auch» tappt nicht in die Beziehungsfalle

Serientäter

Auch die dritte Staffel der ZDFneo-Serie bringt die Rezipienten zum Lachen. Das hat Potenzial und verspricht gute Laune.

Für BBC Three hat die Produktionsfirma Big Talk Productions vor über zehn Jahren vier Staffeln der Serie «Him & Her» mit insgesamt 25 Episoden produziert. Stefan Golaszewski erfand die Serie, die von der ITV-Tochterfirma ITV Studios hergestellt wurde. Die deutsche Produktionstammt von All3Media Fiction, die Firma ist eine Kooperation von BBC und All3Media. Im Mittelpunkt steht die Wohnung von Yannik (Rojan Ruan Baran), in die kurzerhand seine Freundin Caro (Meril Hinsching) einzog. Außerdem gesellen sich Caros Schwester Svenja (Leonie Wesslow) ihr Ehemann Sven (Sven Daniel Bühler), Nachbar Tüffi (Daniel Zillmann) und Freundin Jackie (Nagmeh Alaei) in die vier Wände.Die zweite Staffel endete damit, dass Sven bei der Junggesellenabschiedsfeier in Caros und Yanniks Wohnung mit dem Bestatter Dave (Malcolm Quinnten Henry) erwischt wird. Es folgte eine Schwarzblende und die Zuschauer mussten sich in Geduld üben. Das ZDF hat die Zuschauer Anfang Oktober mit den neuen Geschichten erlöst. Schließlich sei das alles nicht so schlimm gewesen, versicherte Sven. Er sei lediglich betrunken gewesen. Doch der Schein trügt, Yannik und Sven gehen sich seit der Aktion vor einigen Wochen stets aus dem Weg. In der Wohnung wird es noch voller, schließlich schauen Tüffi und Jackie vorbei. Jackie ist die Hochzeitsplanerin und Trauzeugin und muss dafür sorgen, dass die Oma am Brauttisch ersetzt wird. Doch wen soll sie nehmen? Tüffi? Traut der sich? Er diskutiert mit seinen Kumpels im Schlafzimmer/Wohnzimmer über die Situation. Ist Tüffi jetzt ein Freund? Oder der Freund? Die Konversation wird in diesem modernen Kammerspiel ständig durch andere Personen gestört. Eine Tür öffnet sich, die Situation schenkt aus, eine Person läuft in einen anderen Raum, es kommt zu neuen Versprechern und das führt alles zu einer wundervollen Situationskomik.In der Originalserie überlegt Steve, ob er Becky einen Antrag machen möchte. Davon ist in der Neuinterpretation von Tower Productions noch nichts zu sehen. Das wäre mit der dritten Staffel durchaus falsch, denn die neuen Geschichten zeigen ordentlich viel Power zwischen diesen Figuren. Es ist wirklich lustig, wenn Caro ziemlich rattig wird, wenn Yannik seinen Smoking anzieht. Da verunstalten diese auch noch das Kleid der Braut Svenja, aber Jackie ist ja zur Stelle. Sie leckt den Fleck erst ab, der Rezipient verdreht mit einem heftigen Schrei die Augen, aber die toughe Mutter von Nicolai (Akym Nasir) kann das Problem lösen.Ohnehin müssen die Autoren Jochen Wigand, Svenja Ingwersen, Dario Haramustek, Friedolin Müller und Lena Liebkind gelobt werden, dass die Vorlage nicht plump abgeschrieben wird. «Ich dich auch» überzeugt vor allem durch den Tiefgang der Personen. So sind selbst Nebenfiguren wie Jackie in jeder Szene perfekt ausgearbeitet. Sven Daniel Bühler, in den ersten Folgen noch eher farblos, entwickelte sich in der Serie zu einem guten Charakter, der tollpatschig ist.Die Folge „Das Hummelchen“ überzeugt mit den Eltern von Caro, Jákup (Rolf Berg) und Marion (Manon Straché), die sich herzlich wie ein altes Ehepaar mit versteckten Botschaften zoffen. Caro soll ihrer Mutter helfen, ihrem Vater von der Pensions-Rückkehr abzuraten, damit diese im Lehrerzimmer ihre Ruhe hat, gleichzeitig soll die Mutter für Verständnis sorgen, dass Caro ihr Studium unterbricht.Bei «Ich dich auch» gibt es erst am Ende wieder eine kleine durchgängige Handlung. Doch das ist gar nicht so schlimm, schließlich reichen die roten Beziehungsfäden, um der Serie ein gutes Muster zu geben. Das ZDF hat sich mit der Serie einen Gefallen getan und vor allem Schauspieler Daniel Zillmann kann in dieser Serie wirklich in seiner schrillen Art überzeugen, ohne zu stören.Da sich die Autoren bereits im Vorfeld von der englischen Vorlage getrennt haben, könnten noch mehr Staffeln von «Ich dich auch» entstehen. Vielleicht sollte sich das ZDF auch lösen, dass jedes Jahr nur acht Episoden realisiert werden. Bei der Hit-Dichte könnten bei einem größeren Autorenraum auch gleich das doppelte, wenn nicht dreifache entstehen. Es ist wirklich schade, dass man diese Kammerspiel-Ensemble-Serie nicht weiter ausbaut.