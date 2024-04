Henning Baum geht zur Feuerwehr

TV-News

Der Schauspieler hat für RTL eine neue Reportage produziert, bei der er hinter die Kulissen der deutschen Feuerwehr blickt.

RTL hat erneut den Schauspieler Henning Baum für eine neue Reportage verpflichtet. Nach Dokus über die Polizei, Bundeswehr und Rettungsdienst sowie einem Einsatz mit deutschen Spezialeinheiten, den Baum zusammen mit Wotan Wilke Möhring absolvierte, zieht es den «Der letzte Bullen»-Darsteller zur Feuerwehr. RTL zeigt die 120-minütige Sendung am Donnerstag, den 16. Mai, ab 20:15 Uhr.In seinem vierten Einsatz blickt Henning Baum hinter die Kulissen der Feuerwehr und begibt sich wortwörtlich zwischen Feuer und Flamme, wie RTL angibt. Da Personalmangel und Ressourcenknappheit die deutsche Feuerwehr vor immer größere Herausforderungen stellt, will er herausfinden, was sie braucht, um im Notfall zuverlässig und rechtzeitig helfen zu können. Was heißt es heute Feuerwehrperson zu sein? Was motiviert diese Menschen, ihr eigenes Leben zu riskieren, um andere zu retten? Diese und weitere Fragen sollen beantwortet werden.Im Anschluss an die neue Reportage und an «RTL Direkt» wiederholt RTL , das erstmals im August 2023 gesendet wurde. Damals interessierten sich aber nur 0,58 Millionen Zuschauer für die zweistündige Doku. In der Zielgruppe musste sich der Kölner Sender mit 9,4 Prozent Marktanteil begnügen. Die alleinigen Einsätze Baums punkteten meist zweistellig.