Immerhin der Zielgruppen-Sieg für «RTL Samstag - Das Wiedersehen»

RTL blickte mit «RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen» auf die Kult-Comedy-Sketch-Show zurück. Der Rückblick funktioniert auch 2023.

Rückblicke im Juni - das ist doch etwas für das Ende des Jahres? Nicht bei RTL , denn es geht auch gar nicht um den Rückblick auf das abgelaufene Jahr oder gar ein Jahrzehnt. RTL schaut mit, es wird bei dem Namen offensichtlich sein, auf die von 1993 bis 1998 laufende Showzurück. Hugo Egon Balder sollte durch den Abend führen, zu Gast waren Olli Dittrich, Wigald Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krappweis, Mark Weigel und Ester Schweins, eben die Stars von damals.Den bekannten Klassikern wie "Neues vom Spocht", "Zwei Stühle - Eine Meinung" oder der Performance von "Die Doofen" folgten gestern in der RTL-Primetime eher müde 0,96 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil spielte sich auf 4,7 Prozent ein, während die Zielgruppe mit 0,31 Millionen und 7,8 Prozent etwas besser wirkte. Doch wird sich hier in Köln nieman die Haare raufen - in Konkurrenz zumentschied sich RTL bewusst erneut «Das Wiedersehen» zu senden. In der Premiere des Formats am 29. Oktober 2022 kam die Show mit 1,77 Millionen Zuschauer und 0,84 Millionen Umworbenen deutlich besser weg.Unter dem Tag präsentierten sich mehrere Formate somit besser als die spätere Primetime.markierte gute 1,74 Millionen Zuschauer und damit 14,7 Prozent Marktanteil um 18:45 Uhr. Doch auchliegt mit 0,99 Millionen Zuschauern vor dem 20:15 Uhr-Programm. Immerhin reicht es für den Kult-Rückblick in der Zielgruppe für den ersten Platz.