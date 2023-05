«Tierärztin Dr. Mertens» verliert an Zuschauern

Quotennews

Gleichzeitig punktete zur Primetime «ZDFzeit» mit einem Blick hinter die Kulissen bei AIDA.



Ein weiteres Mal eröffnetedie Primetime im Ersten. Allerdings verlor das Format gegenüber der Vorwoche. Hatten zuletzt noch 4,03 Millionen Fernsehende eingeschalten, so waren es gestern noch 3,86 Millionen. So niedrig war die Reichweite zuletzt 2016 ausgefallen. Nichtsdestotrotz waren weiterhin hohe 15,7 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,30 Millionen Jüngeren waren mit akzeptablen 6,1 Prozent allerdings auch ein deutliches Stück abgerutscht.steigerte sich im Anschluss hingegen leicht zur Vorwoche. Mit 4,24 Millionen Zuschauern war dem Format der Tagessieg sicher. Die Quote fiel zudem mit 17,4 Prozent so stark aus wie seit über einem Monat nicht mehr. Wie auch in der vergangenen Woche waren 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie. Dies bedeutete einen soliden Marktanteil von 7,7 Prozent.Das ZDF warf im Rahmen der Dokueinen Blick hinter die Kulissen des Kreuzfahrt-Giganten. Es sprachen Insider, die zuvor in verschiedenen Positionen bei dem Unternehmen gearbeitet haben und nun einige Methoden des Konzerns preisgaben. Denn mit zahlreichen Maschen versucht der Konzern die Geldbeutel der Mitreisenden zu leeren. Das Interesse war mit 3,51 Millionen Neugierigen recht groß und man musste sich nur knapp hinter Dem Ersten einordnen. Verbucht wurden solide 14,3 Prozent Marktanteil. Zudem zog man mit 0,62 Millionen Jüngeren sowie starken 12,7 Prozent Marktanteil deutlich an de Konkurrenz vorbei.