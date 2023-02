«Ted Lesso»-Star moderiert den Eurovision Song Contest

England

Im Mai wird Hannah Waddingham durch die mehrstündige Show führen.

«Ted Lasso»-Star Hannah Waddingham wird das Finale desim Mai moderieren, wie jetzt bekannt wurde. Waddingham, die in dem Apple-TV-Drama die Fußballclub-Besitzerin Rebecca Welton spielt, wird den ESC an der Seite von Graham Norton, der «Britain's Got Talent»-Jurorin Alesha Dixon und der ukrainischen Sängerin Julia Sanina moderieren.Norton ist der langjährige ESC-Kommentator der BBC und wird am Abend des großen Finales in Liverpool abwechselnd als Moderator und Kommentator tätig sein. Mel Giedroyc wird in der Kommentatorenbox sitzen, wenn Norton auf der Bühne steht. Dixon begann ihre Karriere als Popstar in der R&B-Gruppe Mis-teeq, bevor sie nach einem Auftritt bei «Strictly Come Dancing» zur Fernsehmoderation wechselte. Sanina ist Sängerin und Komponistin sowie Frontfrau der Rockband The Hardkiss."Der ESC hat etwas ganz Besonderes an sich, weshalb ich seit Jahren ein begeisterter Fan bin – von der Kameradschaft zwischen den Künstlern hinter der Bühne bis hin zu den epischen Ausmaßen der Show", so Waddingham. "Es ist eines der größten Musikfestivals der Welt, aber in diesem Jahr ist es vielleicht mehr als je zuvor eine große Ehre, Seite an Seite mit der Ukraine zu stehen, einem Land, das sich mit so viel Stärke und Einigkeit präsentiert hat. Es ist ein großes Privileg für mich, ausgerechnet in diesem Jahr bei der Eurovision dabei zu sein."Kate Phillips, BBC-Direktorin für ungeschriebene Sendungen, sagte: "Die BBC ist begeistert, eine so talentierte Besetzung zu haben, die den Eurovision Song Contest von Liverpool aus – im Namen der Ukraine – in die Welt trägt. Eine Sache, die uns alle wirklich verbindet, ist die Musik, und wir sind stolz darauf, ein Team, das mit der Welt der Musik, der Darbietung und der Live-Übertragung bestens vertraut ist, als Teil unserer Eurovisions-Moderatorenfamilie zu haben. Es wird ein bemerkenswerter Moment für die BBC sein, mit der Krönung des Königs und der Eurovision zwei große Höhepunkte des diesjährigen Sendekalenders in derselben Woche zu präsentieren."Andrew Cartmell, Executive Producer und Delegationsleiter der BBC Studios, sagte: "Die BBC Studios sind begeistert, dass sie für die Eurovision 2023 eine so talentierte Gruppe von Moderatoren und Kommentatoren zusammengebracht haben. Sie alle verfügen über enorme Erfahrung im Rundfunk- und Showgeschäft, und gemeinsam haben sie eine echte Leidenschaft für die Eurovision. Ich kann es kaum erwarten, unsere britische und ukrainische Eurovisionsfamilie im Mai in der Liverpool Arena zusammenkommen zu sehen."