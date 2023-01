Filme aus der Hölle: «Disaster Movie»

Reihen

Der Film «Disaster Movie» (2008) ist eine Komödie, die versucht, viele verschiedene Filme und TV-Shows auf sehr schlechte Weise zu parodieren. Obwohl die Idee im Grunde gut war, wurde die Umsetzung des Ganzen sehr enttäuschend. Der 2008er Film «Disaster Movie» hat einige der schlechtesten Kritiken aller Zeiten erhalten. Viele Kritiker haben ihn als eine der schlechtesten Komödien aller Zeiten bezeichnet. Aber was macht den Film so schlecht?Viele Kritiker sagen, dass die Handlung des Films, sehr unkoordiniert und chaotisch, ohne jegliche Logik oder Struktur ist. Die Dialoge waren platt und ohne Witz und die visuellen Effekte waren schlichtweg unausgegoren. Es ist eine Ansammlung von Zitaten aus anderen Filmen, gepaart mit sehr schlechten Kalauern. Der Film versucht, eine Art "Parodie" auf andere Filme zu sein, aber es wird auf eine sehr flache Art und Weise gemacht. Die Handlung hat keine Tiefe, und die Witze sind nicht sehr lustig.Außerdem sind die Darsteller nicht sehr talentiert. Es ist offensichtlich, dass die Schauspieler nicht viel Erfahrung haben und nur wenig Zeit hatten, um sich auf die Rollen vorzubereiten. Sie tragen nicht viel zur Handlung bei und sind nicht sehr überzeugend in ihren Rollen. Ebenfalls sind die Spezialeffekte sehr schlecht. Viele der Szenen wirken billig und unprofessionell. Die Effekte sind nicht glaubwürdig und machen den Film noch schlechter.Der Film «Disaster Movie» (2008) hat keine offiziellen Auszeichnungen erhalten. Er wurde jedoch für den Golden Raspberry Award als "Schlechtester Film" und für den Stinkers Bad Movie Award als "Der Schlechteste Film" nominiert. Ebenso bekam er Nominierungen für den Golden Raspberry Award für "Schlechtesten Regisseur" (Jason Friedberg und Aaron Seltzer) und für den Golden Raspberry Award für "Schlechtestes Drehbuch" (Jason Friedberg und Aaron Seltzer).Letztlich hat der Film «Disaster Movie» (2008) viele schlechte Kritiken bekommen, weil er eine schwache Handlung, schlecht besetzte Schauspieler und schlechte Spezialeffekte hat. Es ist eine sehr schlechte Komödie, die man sich nicht ansehen sollte.