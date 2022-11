Von Promisternchen bis zum Sternenkrieg

Quotenmeter.FM

In der aktuellen Ausgabe unterhalten sich Denis und Fabian Riedner unter anderem über «Promi Big Brother».

Seit rund einer Woche ist die Reality-Show «Promi Big Brother» wieder im deutschen Fernsehen zu sehen. Die gute Nachricht: Die Verlegung auf den Winter hat sich scheinbar ausgezahlt, denn die Reichweiten sind wie die Einschaltquoten wirklich gut. Doch die Zuschauer mussten sich in diesem Jahr bereits auf zwei Abschiede gefasst machten, denn Versicherungsdetektiv Patrick Hufen und Influencer Jeremy Fragrance verließen das Camp vorzeitig.Außerdem werden Denis (u.a. «Movie Rantner» ) und Fabian Riedner einen Blick auf die Science-Fiction-Serie «Andor», die zum «Star Wars»-Universum gehört werfen. Die beiden erörtern die Vorteile des neuen Formats gegenüber anderen Serien, die ebenfalls in diesem Jahr zu sehen waren. Außerdem erklärt der Gast, warum sich Todessterne selbst zerstören können.Gerade erst ist das «Guardian of the Galaxy Holiday Special» bei Disney+ gestartet, da überschlagen sich die positiven Kritiken. Hinter diesem Projekt steht James Gunn, der noch einen weiteren Marvel-Film abliefern wird, ehe er bei Warner Bros. die Superhelden-Reihe leiten wird.