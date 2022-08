4,80 Millionen sahen Konstanze Klosterhalfens fabelhaften Lauf

Quotennews

Die Übertragungen im Tagesprogramm liefen schon spitze, in der Primetime war das Sportevent aus dem Olympiastadion in München die Nummer eins.

Die zweiten European Championship nähern sich dem Ende. Am Donnerstag strahlte Das Erste ab 20.15 Uhr wieder Leichtathletik aus. Unter anderem standen neben dem Hochsprung-Finale der Männer auch das Halbfinale beider Geschlechter über 200 Meter im Mittelpunkt. Bei den Frauen gab es dazu noch das Finale im 5.000 Meterlauf zu sehen sowie das Finale im Weitsprung. Konstanze Klosterhalfen sicherte sich bei einem fulminanten Lauf über 5000 Meter die Goldmedaille und deklassierte die Türkin Yasemin Can, die noch vor vier Tagen den 10.000 Meter-Lauf für sich entscheiden konnte. Damals landete Klosterhalfen auf Rang vier.4,80 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf sagenhafte 20,1 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte Das Erste sogar 1,02 Millionen und verwies die private Konkurrenz in ihre Schranken. Der Marktanteil lag bei 18,5 Prozent. Weniger gefragt waren im Tagesprogramm die Entscheidungen bei Kanu und Kajak, die nur bei 1,60 Millionen Zuschauer Anklang fanden. Das Erste verbuchte 16,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Leuten kamen die Sportarten auf 0,20 Millionen, aber auf sehr gute 11,4 Prozent.Zwischenzeitlich schaltete man zu den Schwimm-Europameisterschaften nach Italien. Dort stand das Wasserspringen vom 1m-Brett der Männer an. 1,90 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 16,7 Prozent. Bei den jungen Menschen sahen 0,26 Millionen zu, der Marktanteil lag bei 26,6 Prozent. Bereits am Vormittag standen Leichtathletik auf dem Programmpunkt, ab 09.10 Uhr sicherte sich Das Erste 1,00 und 17,5 Prozent. 0,14 Millionen junge Menschen reichten für 10,7 Prozent.Erst um 23.30 Uhr strahlte Das Erste etwas anderes als Sport und Nachrichten aus. Das NDR-Satire-Magazinverbuchte 1,23 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die von Christian Ehring moderierte Sendung sorgte für 12,0 Prozent. Beim jungen Publikum konnte man sich über 0,28 Millionen freuen, der Marktanteil belief sich auf 11,7 Prozent.