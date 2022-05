«Ein Fall für zwei» macht wieder Boden gut

Quotennews

Nach den durchwachsenen Ergebnissen am vergangenen Freitag, waren die Programme gestern wieder in alter Form zurück.



Am vergangenen Freitagabend im ZDF präsentierte sichnicht von seiner besten Seite. Die Krimiserie war auf 4,89 Millionen Fernsehende und 16,1 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Dieser Rückschlag war jedoch wieder vergessen, als die 4,89 Millionen Zuschuaer gestern eine starke Quote von 19,6 Prozent einfuhren. Auch bei den 0,36 Millionen Jüngeren ging es aufwärts und das Format legte einen Sprung von zuletzt soliden 5,4 auf hohe 7,1 Prozent Marktanteil hin. Ähnlich lief es bei, was gestern mit 4,43 Millionen Neugierigen und überzeugenden 17,5 Prozent wieder punktete. Die 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen erhöhten die Sehbeteiligung von zuletzt 4,6 auf gute 6,9 Prozent.Ab 22.30 Uhr räumte auch diebei 3,76 Millionen Satirefans einen starken Marktanteil von 18,3 Prozent ab. Bei den 0,95 Millionen jüngeren Zusehenden stand ein ausgezeichnetes Resultat von 17,9 Prozent auf dem Papier. Dasrettete sich aus dem Tief, in dem es in der Vorwoche stecken geblieben war. Die Reichweite vergrößerte sich von 14,8 auf 1,87 Millionen Neugierige und so wuchs auch die Quote von mauen 8,9 auf passable 11,0 Prozent. Die 0,85 Millionen Jüngeren räumten überragende 18,5 Prozent ab – den besten Wert seit Mitte Februar.Das Erste versuchte zur Primetime mit der Komödiedagegenzuhalten. Auf dem Gesamtmarkt bot sich mit 3,42 Millionen Fernsehenden ein recht zufriedenstellendes Bild. Insgesamt kam hier ein hoher Marktanteil von 13,6 Prozent zustande. Etwas schwerer taten sich die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen, die bei annehmbaren 5,3 Prozent hängenblieben.