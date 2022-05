«The Return of the First Avenger» überflügelt die Konkurrenz

Quotennews

RTLZWEI versuchte mit «Planet der Affen – Prevolution» dagegenzuhalten, während VOX «Goodbye Deutschland!» wiederholte.



Des Öfteren war das Filmprogramm bei RTLZWEI ProSieben dicht auf den Fersen. Gestern waren die Verhältnisse jedoch recht deutlich, was der Unterföhringer Sender mit dem Actionfilmsicherstellte. Mit 1,44 Millionen Zuschauern überflügelte man die Konkurrenz und sicherte sich einen starken Marktanteil von 6,1 Prozent. Die 0,55 Millionen Jüngeren sorgten für gute 10,3 Prozent Marktanteil. Der Thriller «Bad Times at the El Royale» ► schloss sich mit 0,35 Millionen Interessenten an und fiel so auf passable 3,6 Prozent zurück. Auch die 0,15 Millionen Umworbenen stürzten auf maue 5,7 Prozent ab.RTLZWEI landete mit dem Science-Fiction-Filmbei 0,69 Millionen Zuschauern und lag mit einer Quote von 2,8 Prozent genau im Senderschnitt. Die 0,25 Millionen Werberelevanten sicherten sich solide 4,8 Prozent. 0,43 Millionen verfolgten den Fantasyfilmund hielten sich bei passablen 2,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen stand noch eine akzeptable Sehbeteiligung von 3,9 Prozent auf dem Papier.Wie in der Vorwoche wiederholte VOX alte Folgen der Dokusoap. Mit 0,86 Millionen Neugierigen war aber diesmal eine deutliche Steigerung von mauen 3,0 auf akzeptable 3,5 Prozent möglich. Auch die 0,37 Millionen Jüngeren überzeugten und bauten den Marktanteil von zuletzt 6,4 auf solide 7,0 Prozent aus.