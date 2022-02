«Alles auf Anfang!» will absolut niemand sehen

Quotennews

Normalerweise lässt sich viel Positives über die Dokumentationen und Formate aus dem Hause VOX berichten - doch «Alles auf Anfang!» fällt auf ganzer Linie durch.

Ein Fehlstart, der seinesgleichen sucht! Nicht nur im Vergleich der Primetime-Formate musste sichganz weit hinten anstellen. Mit lediglich 0,35 Millionen Zuschauer um 20:15 Uhr holte die Dokumentation magere 1,7 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Die Crime-Dokubei NITRO holte um 22:00 Uhr mit 0,36 Millionen Zuschauern mehr Fernsehende ab. Daher konnte VOX sich mit einer ordentlichen Zielgruppen-Leistung keinesfalls aus der Affäre ziehen, denn mit 0,15 Millionen Umworbenen blieb der Marktanteil-Zeiger bei 3,1 Prozent stehen. Dieser wohl irgendwo in Ordnung gehende Wert ergab sich jedoch auch einzig daher, dass das Doku-Format über dreieinhalb Stunden lief.Pikant an dieser Stell ist, dass sich VOX wie gewohnt am Vorabend exzellent schlug. Mitholte die rote Kugel ab etwa 18 Uhr bereits 1,04 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,2 Prozent ins Haus, während mit 0,28 Millionen Umworbenen 7,0 Prozent des entsprechenden Marktes möglich waren. Von RTL und den News-Spezial-Sendungen zum Krieg in der Ukraine abgesehen, war VOX damit der absolute Vorabend-König im privaten Segment. Bei Sat.1 schauten ab 18 Uhr lediglich 0,38 Millionen Zuschauer «Let the music play» (MA: 1,9 Prozent), bei RTLZWEI schauten ab 18:10 Uhr 0,43 Millionen die Wiederholung von «Die Retourenjäger» (MA: 1,9 Prozent) und ProSieben schaffte lediglich 0,37 und im Anschluss 0,33 Millionen Zuschauer bei «Newstime» und «Die Simpsons» (MA: 2,0 und 1,7 Prozent).Und VOX verbesserte sich hin zur Primetime sogar noch. Die zweite Folgeholte ab etwa 19 Uhr 1,16 Millionen Zuschauer ab, wenn auch der Marktanteil auf 4,5 Prozent sank. Die Zielgruppe steigerte sich auf 0,34 Millionen Fernsehen, wenn auch hier der Marktanteil auf 6,2 Prozent sank. Dann jedoch, kam die Primetime und mit «Alles auf Anfang! Startschuss für ein neues Leben» fand bei VOX einzig das Ende seinen Anfang.