RTL kooperiert mit WarnerMedia

TV-News

RTL Deutschland hat einen umfangreichen Exklusiv-Deal mit Warner Media geschlossen, der Ausstrahlungsrechte an Filmen und Serien über mehrere Jahre garantiert.

RTL Deutschland und Warner Bros. Germany haben eine „Program Volume Deal“ geschlossen, der eine mehrjährige strategische Partnerschaft vorsieht und im ersten Quartal 2022 beginnen soll. Dies teilte das Kölner Medienunternehmen am Mittwoch mit. Dadurch erwirbt RTL Deutschland die exklusiven Rechte am großen Film- und Serien-Katalog von WarnerMedia inklusive der HBO-Max-Originals für das eigene Streamingangebot RTL+ sowie die Ausstrahlung im Free-TV. Die Vereinbarung sichert RTL Deutschland zudem den Zugriff auf zahlreiche Highlights aus dem reichhaltigen Portfolio des US-Major-Studios. Erst am Montag wurde bekannt, dass die beiden Unternehmen für die Seriezusammenarbeiten. Das Nachsehen hat die ProSiebenSat.1-Gruppe, die keinen Zugriff auf neue Serien mehr hat. Die Zusammenarbeit von Sky und WarnerMedia/HBO bleibt unverändert.„Warner steht für bestes Entertainment aus Hollywood. Durch die Partnerschaft können wir unserem Publikum in den kommenden Jahren noch mehr hochwertige Filme und Serien anbieten – auf RTL+ ebenso wie im frei empfangbaren Fernsehen“, erklärt Stephan Schäfer, Co-CEO RTL Deutschland, und fügt an: „Die Programminvestition markiert einen weiteren wichtigen Schritt, um RTL Deutschland zum führenden Entertainmentunternehmen über alle Mediengattungen auszubauen – mit positiver Unterhaltung und unabhängigem Journalismus. Und es stärkt RTL+ abermals. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Warner Bros.“Dr. Sylvia Rothblum, Country Managerin WarnerMedia GAS, ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL Deutschland. Mit unseren hervorragenden US-Blockbustern und unseren beliebten deutschen Kinoproduktionen werden wir zusammen mit RTL viele Erfolge feiern. Zusätzlich zu unseren Kinofilmen werden zahlreiche unserer neuen HBO Max Serien ihre Premiere bei RTL im Free TV und im Streaming haben.“Warners Inhalteportfolio umfasst weltweit erfolgreiche Kinofilme wie «Harry Potter», «Phantastische Tierwesen», «Aquaman», «Batman» oder «Wonder Woman». Im Serienbereich reicht die Bandbreite von Young Adult-Thrillern und Fantasy-Formaten über Klassiker bis zu erfolgreichen Sitcoms – etwa «Pretty Little Liars», «Vampire Diaries», «Arrow», «Sex and the City» und «The Big Bang Theory». Zuletzt schnappte sich Sky zahlreiche Blockbuster von Warner und holte sich HBO-Serien wie «And Just Like That». Dort wird man sich künftig mit den Inhalten von HBO begnügen müssen. HBO Max und Warner Bros. wandert zu RTL.