Für «Heiligabend mit Carmen Nebel» schalten so wenige Zuschauer ein wie nie zuvor

In den vergangenen Jahren lag die Reichweite stets deutlich höher. Auch das darauffolgende Konzert und «Weihnachten mit dem Bundespräsidenten» waren nicht sehr gefragt.



Seit 2012 unterhält Carmen Nebel zahlreiche Zuschauer am Heiligabend, eine Pause gab es nur 2018. Zu Gast in einer Tiroler Almhütte waren bei knisterndem Kaminfeuer und viel Musik unter anderem Peter Kraus, Patrick Lindner, Alfons Schuhbeck, Johann Lafer und Peter Kraus. Im Vorjahr schalteten 2,80 Millionen Fernsehende fürein, was dem ZDF einen soliden Marktanteil von 13,0 Prozent einbrachte. Bei den 0,25 Millionen Jüngeren wurden akzeptable 4,5 Prozent eingefahren. In diesem Jahr sank das Interesse auf den bisher niedrigsten Wert von 2,25 Millionen Zuschauern, was passable 11,9 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Trotz eines Rückgangs auf 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährige erhöhte sich die Quote auf annehmbare 4,8 Prozent.Es folgte das Konzert, eine Wiederholung aus dem vergangenen Jahr. Der Startenor hatte zudem Vanessa Mai, Gregory Porter und auch den Münchner Knabenchor eingeladen. 1,35 Millionen Neugierige blieben für dieses Programm auf den Sender, wodurch der Marktanteil auf maue 7,5 Prozent sank. Bei den 0,10 Millionen jüngeren Zusehenden wurden nicht mehr als miese 2,3 Prozent Marktanteil gemessen.Ab 18 Uhr übertrug der Senderaus der Kirche St. Peter und Paul in Dieburg. Gestaltet wurde das Event von Clueso und Hannes Jaenicke. Mit 0,70 sowie 0,10 Millionen jüngeren Zuschauern blieb die Übertragung wenig gefragt. Es standen schwache Werte von 5,4 und 3,6 Prozent auf dem Papier. Die zweitmeisten Fernsehenden bewegte der Sender gestern mitzum Einschalten. 2,03 Millionen Interessierte sorgten für gute 15,0 Prozent Marktanteil. Bei den 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen war es mit einer herausragenden Sehbeteiligung von 14,8 Prozent sogar das gefragteste Programm auf diesem Sender.