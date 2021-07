Peacock kommt nach Deutschland

Vermischtes

Ab Ende des Jahres wird der Dienst in Deutschland Sky-Kunden ohne weitere Kosten zur Verfügung stehen. Auch in Großbritannien, Irland, Italien, Österreich und der Schweiz geht der Dienst an den Start.

Comcast hat heute nicht nur die Quartalszahlen für Q2 vorgelegt (Quotenmeter berichtete), sondern auch angekündigt den US-Streamingdienst Peacock nach Europa bringen werden. Ab Ende dieses Jahres wird Peacock, der Streamingdienst von NBCUniversal, sein internationales Debüt auf Sky-Plattformen geben, darunter Sky Q, NOW und Sky Ticket, die derzeit Kunden in ganz Großbritannien, Irland, Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz bedienen. Damit wächst der Dienst um fast 20 Millionen Kunden auf dem europäischen Markt. In den USA haben sich seit dem Start etwa 54 Millionen für den Dienst angemeldet, allerdings sind nicht alle Nutzer auch zahlende Kunden, da es auch eine kostenlose Version mit Werbung und begrenzten Inhalten gibt.„Xfinity von Comcast war ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs unserer Markteinführungsstrategie mit Peacock in den USA, und wir sehen eine ähnliche Chance, mit Sky international zu expandieren“, sagte Jeff Shell, Chief Executive Officer von NBCUniversal. „Wir freuen uns, Peacock Millionen von Sky-Kunden anzubieten und ihren Plattformen mit einem Premium-Katalog der besten Unterhaltung von NBCUniversal, der in ihrem Abonnement enthalten ist, einen unglaublichen Wert zu verleihen. Durch die Nutzung der Xfinity-Plattformen von Comcast in den USA konnten wir die Skalierbarkeit, Nutzung und Markenbekanntheit von Peacock schnell testen und lernen. Wir freuen uns darauf, dasselbe mit Sky in Europa zu tun.“Die Vereinbarung mit Sky ist die erste internationale Expansion von Peacock seit dem Start in den USA im vergangenen Sommer. Dana Strong, Group Chief Executive Officer von Sky, sagte: „Peacock wird mit über 7.000 Stunden Inhalt ohne zusätzliche Kosten eine großartige Ergänzung für Sky-Kunden sein. Dieser außergewöhnliche Mehrwert ist ein weiteres Beispiel für die großartigen Wege, mit denen wir Innovationen vorantreiben, um unseren Kunden mehr Nutzen aus den Synergien zwischen Sky, NBCUniversal und Comcast Cable zu ziehen.“Das werbeunterstützte Peacock-Programm wird allen Sky TV-Kunden ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen, als Teil der Unterhaltungsmitgliedschaft bei NOW und Sky Ticket gebündelt und eine breite Palette von Inhalten umfassen, darunter «The Office», «Rutherford Falls», «Saved by the Bell», «Equalizer», «Young Rock», «Kardashians», «Suits», «Downton Abbey» ► und mehr. Im Laufe der Zeit möchte Peacock seinen Inhaltskatalog weiter verbessern und weitere Peacock-Originale sowie Titel der legendären Serien- und Filmbibliothek von NBCUniversal hinzufügen.