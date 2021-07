RTL und ntv: Unwetter-Sondersendungen auch am Freitag

TV-News

Die Lage in den Unwettergebieten im Westen Deutschlands ist weiter angespannt. RTL und ntv informieren deshalb in weiteren Sondersendungen im Laufe des Tages.

Wie schon am Donnerstag berichten auch am Freitag RTL und ntv über die Unwetterlage im Westen Deutschlands. Wie der ‚Spiegel‘ berichtet sind bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mindestens 59 Menschen ums Leben. Aus diesem Anlass haben RTL und ntv wie am Donnerstag kurzfristige Programmänderungen vorgenommen. Erneut wird es bei RTL nacheine zweieinhalbstündige Nachrichtensendung geben. Diesmal geht man sogar auch im Vorlauf zusammen mit ntv auf Sendung.Von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17:30 Uhr informieren Jessika Westen und Christopher Wittich in den mehrstündigen Sondersendungenüber die Lage vor Ort. Zudem halten die RTL-Magazine «Guten Morgen Deutschland» und «Punkt 12» sowie ntv den gesamten Tag über die Menschen schwerpunktmäßig zur Situation in den betroffenen Regionen auf dem Laufenden.Die Wiederholung von der RTL-Sendungen «Vermisst», «Die Versicherungsdetektive» am Vormittag und zwei Folgen von «Die Superhändler» am Nachmittag entfallen.Auch bei Sat.1 gibt es wie am Donnerstag wieder eine Verlängerung für das, das erneut bis 11 Uhr gesendet wird.