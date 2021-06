DFB-Schützenfest sehen fast 7 Millionen

Quotennews

Die Werte für RTL, die sich aus der Fußball-Übertragung ergaben, waren einmal mehr erste Sahne. Die Reichweite legte im Vergleich zum Dänemark-Spiel zu, die Quoten waren allerdings rückläufig.

Am Montagabend testete die DFB-Elf ein letztes Mal vor Beginn der Europameisterschaft gegen die Auswahl aus Lettland. Die Mannschaft von Jogi Löw tankte mit einem 7:1-Erfolg vor dem Turnier Selbstvertrauen und machte Lust auf die Endrunde. Auch das Publikum scheint Lust auf die erste kontinentale Europameisterschaft zu haben, denn insgesamt interessierten sich 6,07 Millionen für die Übertragung der ersten Halbzeit aus Düsseldorf. Die zweite Halbzeit begeisterte dann sogar 6,86 Millionen. Die Marktanteile stiegen von 20,7 auf 26,0 Prozent an. Aus der Zielgruppe waren 1,87 und 2,21 Millionen dabei, was zunächst 23,9 Prozent dieses Marktes entsprach. Ab 21:45 Uhr stieg der Anteil auf 29,7 Prozent.Zum Vergleich: Das Testspiel gegen Dänemark am Mittwoch holte in der zweiten Halbzeit 6,67 Millionen und einen Zielgruppenanteil von 30,4 Prozent. Die Expertisen und Analysen von Lothar Matthäus vor dem Lettland-Spiel und in der Halbzeit lauschten ab 20:15 Uhr 2,91 Millionen Fußball-Fans ab drei Jahren. In der Pause lag die Reichweite bei 4,70 Millionen. Vor dem Spiel wurden somit Markanteile von 10,4 respektive 12,7 Prozent ausgewiesen. In der Halbzeit lagen die Werte bei 15,8 und 19,4 Prozent.Nach dem Spiel verfolgten die «Highlights» und Zusammenfassungen anderer Spiele sowie einem Talk mit Markus Söder 2,04 Millionen Interessierte. Aus der Zielgruppe waren noch 0,68 Millionen dabei, woraus sich eine Einschaltquote von 15,6 Prozent ergab. Insgesamt belief sich der Marktanteil auf 12,8 Prozent.