«Germanys Next Topmodel»  Konstant auch bei Doppel-Aus

Auch am 1. April ließen sich die Quoten von «GNTM» nicht bitten und es konnte für eine gute Reichweite gesorgt werden. Klum und Co. mussten sich von zwei Mädels verabschieden und so geht die Suche nach dem nächsten Topmodel weiter.

In den letzten vier Wochen konnte sichstets über konstante Zahlen in allen betrachteten Kategorien freuen. Man bewegte sich zwischen 2,32 Millionen (25. März) und 2,88 Millionen (05. März) Zuschauern ab 3 Jahren, was 7,5 und 9,3 Prozent Marktanteil bedeutete. In der werberelevanten Zielgruppe waren am 25. März 1,53 Millionen Zuschauer dabei und in der Spitze erreichte man zuletzt am 5. März 2,003 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Somit beliefen sich die Marktanteile hier auf 17,7 und starke 22,8 Prozent.Nun aber zur aktuellen bzw. gestrigen Folge «GNTM». Inhaltlich machte den Kandidatinnen ein Shooting in luftiger Höhe zu schaffen, bei Linda sogar so sehr, dass sie die Challenge abbrechen musste und so die Show verließ. Bei den meisten Zuschauern wird dieser Abgang, jedoch kaum Tränen ausgelöst haben, galt Linda als Lästerschwester der Staffel. Der Quote hat der Rauswurf keinesfalls geschadet, denn mit 2,37 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren blieb das Format weiterhin konstant. Es ergab sich im Gesamten also ein Marktanteil von 8,2 Prozent.Gleiches Bild in der Zielgruppe, hier konnte sich der Sender aus Unterföhring auf 1,47 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe verlassen und sackte so satte 20,1 Prozent Marktanteil ein. Zum Ende der Show hin musste dann eine Kandidatin noch „regulär“ die Show verlassen und so hieß es für Mareike: „Ich habe heute leider kein Foto für dich“.