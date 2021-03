Dominique Fishback schließt sich Samuel L. Jackson an

US-Fernsehen

Der US-Star hat eine neue Serie bei AppleTV+ in Arbeit.

«Judas and the Black Messiah»-Star Dominique Fishback wird in Samuel L. Jacksons AppleTV+-Serie an Bord sein. Das neue Jackson-Projekt hört auf den Namen. Zudem wird Ramin Bahrani Teil der Crew zu werden, um das Format zu produzieren und auch Regie zu führen.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Walter Mosley. Mosley wird die Adaption von "The Last Days of Ptolemy Grey" schreiben und auch die Produktion übernehmen. Jackson wird zusammen mit Bahrani, LaTanya Richardson Jackson, David Levine und Eli Selden von Anonymous Content und Diane Houslin ebenfalls die Produktion übernehmen. Apple Studios wird produzieren.Jackson spielt die Rolle von Grey, einem 91-jährigen Mann, der von seiner Familie, seinen Freunden und sogar von sich selbst vergessen wurde. Am Rande des Versinkens in eine einsame Demenz, erlebt Grey eine seismische Veränderung, als er die großartige Gelegenheit bekommt, seine Erinnerungen kurzzeitig wiederzuerlangen, und nutzt diese kostbare und flüchtige Klarheit, um den Tod seines Neffen aufzuklären und mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen.