RTL und VOX sichern sich Oprah-Inteview mit Meghan und Harry

TV-News

In England, wo das Interview noch brisanter und von noch größerem Interesse ist, hat sich derweil ITV die Rechte gesichert – für eine ganze Menge Geld.

Die Boulevard-Presse blickt mit großer Spannung auf dieses Interview. Erste Trailer verraten, dass vor allem Meghan Markle mit der royalen Familie abrechnet. Es geht selbstredend um das Oprah-Winfrey-Interview mit Meghan Markle, ihres Zeichens Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, das am Sonntag auf dem US-Network CBS zu sehen sein wird. Keine 24 Stunden später wird das Interview dann auch in Deutschland über die Bildschirme flimmern, und zwar bei RTL . Denn sowohl RTL als auch VOX haben sich die Ausstrahlungsrechte fürgesichert.Dazu wird nahezu der gesamte Montagnachmittag über den Haufen geworfen, denn RTL zeigt das Interview in einem dreistündigenab 15 Uhr. Wer das Interview um diese Zeit verpasst, hat am Abend eine neue Chance. Dann allerdings bei VOX, wo das Gespräch ab 22:15 Uhr in einemin voller Länge wiederholt wird. Produziert wurde das Special im Übrigen von Harpo Productions. Als Produzenten waren Terry Wood und Tara Montgomery, sowie Brian Piotrwicz als Koproduzent tätig.Auch in England ist mittlerweile der Bieterkrieg beendet. Dort ist das Interview noch von wesentlich höher Relevanz und Gesprächsthema Nummer eins. Deshalb hat sich ITV die Übertragungsrechte auch einige kosten lassen. Im Raum stehen eine Million Pfund, die man bezahlt habe, also umgerechnet etwa 1,16 Millionen Euro. Trotz des enormen Preises freut sich Kevin Lygo, Geschäftsführer für Medien und Unterhaltung bei ITV, über den Erwerb: „Dieses Interview ist bereits ein nationales Gesprächsthema, und ITV freut sich, dem britischen Publikum die Möglichkeit bieten zu können, es zu sehen.“ ITV zeigt das Interview am Montagabend um 21 Uhr.