Sony schickt «Peter Rabbit 2» früher in die Kinos

Kino-News

Statt im Juni soll der Streifen bereits Mitte Mai zu sehen sein.

Die Impf-Kampagnen kommen in vielen Ländern der Welt langsam in die Gänge. In den Vereinigten Staaten von Amerika, in Großbritannien und Israel ist man im Frühsommer wohl aus dem Gröbsten der Pandemie heraus. Sony Pictures schickt deshalbfrüher als geplant in die Kinos. Der Film soll am 14. Mai in den Vereinigten Staaten starten und somit rund zwei Wochen früher zu sehen sein.Obwohl sich die US-Kinokassen inmitten der Pandemie nur langsam erholen, gehören Filme, die sich an ein Familienpublikum richten, zu den kommerziell erfolgreichsten. «Tom und Jerry», ein animierter Kinderfilm von Warner Bros. spielte am vergangenen Wochenende 14 Millionen Dollar ein und war damit der zweitbeste Start in der Ära des Coronavirus.Ermutigt wurde Sony auch durch die Nachricht, dass die Kinos in New York City, einem der größten Filmmärkte des Landes, ab diesem Wochenende wieder öffnen können. Und die Biden-Administration gab kürzlich bekannt, dass die Vereinigten Staaten auf dem besten Weg sind, bis Ende Mai genügend Corona-Impfstoffe für "jeden erwachsenen Amerikaner" zu haben, was die Wiederbelebung der Kinosäle beschleunigen könnte.