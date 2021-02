«Time Travelers Wife»: HBO besetzt Hauptrollen

US-Fernsehen

In der neuen Serie werden Theo James und Rose Leslie zu sehen sein. «Doctor Who»-Mastermind Moffat schreibt das Drehbuch.

Der Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) hat Theo James und Rose Leslie als Hauptdarsteller für «Time Traveler’s Wife» verpflichtet. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Audrey Niffenegger, die die Ehe in einer Zeitreiser-Reihe thematisiert. Die Serie wurde schon im Jahr 2018 bestellt.Steven Moffat, am besten bekannt für seine Arbeit an «Doctor Who» und «Sherlock», wird die Adaption schreiben. Er wird zusammen mit Sue Vertue und Brian Minchin als ausführender Produzent fungieren. Hartswood Films produziert in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television.Clare wird als feurig, klug und unaufhaltsam beschrieben - und die meiste Zeit ihres Lebens hat sie ein erstaunliches Geheimnis. Seit sie sechs Jahre alt ist, hat Clare einen imaginären Freund: einen freundlichen und lustigen Mann, manchmal alt, manchmal jung, der im Wald hinter ihrem Haus erscheint und ihr Geschichten aus der Zukunft erzählt. Die Besuche des geheimnisvollen Henry sind die Lichtblicke in der Tristesse ihrer Kindheit. Als die Jahre vergehen und sie zu einer schönen jungen Frau heranwächst, beginnt sie zu erkennen, dass ihr Freund keine Einbildung ist - er ist ein Zeitreisender, der sie aus der Zukunft besucht. Und er kommt nicht nur aus irgendeiner Zukunft - er kommt aus ihrer Zukunft. Clare hat eine buchstäbliche Verabredung mit dem Schicksal. Eines Tages wird sie einen jungen Mann namens Henry DeTamble treffen - den sie sehr gut kennen wird, der sie aber überhaupt nicht erkennt - und sie wird die Frau des Zeitreisenden werden.