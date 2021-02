«Frasier»-Revival läuft bei Paramount+

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat eine neue Serie bestellt.

Serienstar Kelsey Grammer wird wieder in der Seriezu sehen sein. Chris Harris und Joe Cristalli werden als Autoren und ausführende Produzenten fungieren, Tom Russo und Jordan McMahon werden vom Grammnet Productions ebenfalls produzieren. Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Grammnet Productions exklusiv für Paramount+ produziert."Nachdem ich mehr als 20 Jahre meines kreativen Lebens auf dem Paramount-Gelände verbracht habe, sowohl als Produzent als auch als Darsteller in mehreren Serien, möchte ich Paramount+ zu seinem Eintritt in die Streaming-Welt gratulieren", sagte Grammer. "Ich freue mich schon darauf, das nächste Kapitel in der fortlaufenden Reise von Dr. Frasier Crane zu teilen."Grammer hat schon seit einiger Zeit versucht, die wiederbelebte Serie auf die Beine zu stellen. «Frasier» ist nach wie vor eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten, die im Laufe ihrer elf Staffeln und 264 Episoden auf NBC 37 Emmy Awards gewonnen hat.