«Terminal List»: Amazon holt Taylor Kitsch

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird neben Chris Pratt in der Serie auftauchen.

Taylor Kitsch wird neben Chris Pratt in Amazons Fernsehadaption von Jack Carrs Bestseller-Roman "The Terminal List" mitspielen. Die Serie ist eine Koproduktion von Amazon Studios und Civic Center Media in Zusammenarbeit mit MRC Television. Der «Friday Night Lights»-Darsteller Kitsch wird Ben Edwards spielen, einen ehemaligen Navy SEAL und den besten Freund von James Reece (Pratt).Die Serie wird von Pratt und Jon Schumacher von Indivisible Productions, Antonia Fuqua von Fuqua Films und dem Autor Daniel Shattuck produziert. Carr ist ebenfalls als ausführender Produzent dabei, ebenso wie Showrunner und Autor David DiGilio. Die Serie wurde erstmals im Februar letzten Jahres als in der Entwicklung befindlich gemeldet und im Mai letzten Jahres von Amazon zur Serie bestellt.«The Terminal List» handelt von Reece, dessen gesamte SEALS-Gruppe während einer hochriskanten verdeckten Mission in einen Hinterhalt geraten ist. Als Reece nach Hause zu seiner Familie zurückkehrt, stellt er seine eigene Schuld in Frage, da seine Erinnerungen an das Ereignis verworren sind. Als jedoch neue Beweise ans Licht kommen, entdeckt Reece, dass dunkle Kräfte gegen ihn arbeiten. Edwards nutzt seinen Zugang zur CIA-Bodenabteilung und seine Fähigkeiten als Operator, um Reece bei seiner Rache zu helfen.