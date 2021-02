BET Plus bestellt Dramedy «Birth of Cool»

US-Fernsehen

Als Executive Producerin konnte Drehbuchautorin und Schauspielerin Lena Waithe gewonnen werden.

Durch die Partnerschaft mit Macro Television Studios und Hillman Grad Productions soll für BET Plus die Originalserieentstehen. Es ist die erste Zusammenarbeit der beiden Produktionshäuser. Die Serie wird aus zehn halbstündigen Episoden bestehen und ist die dritte Produktion, die Lena Waithe, die als Executive Producer fungiert, für BET produziert. Die ersten beiden Formate waren «Twenties» und «Boomerang».«Birth of Cool» folgt den Abenteuern und Missgeschicken von Schülern und Lehrern von Crispus Attucks High, einer überwiegend schwarzen High School in Compton, während sie versuchen, das seltsame, lustige, stressige, oft ernüchternde und manchmal surreale Schuljahr zu überstehen, während sie auf und außerhalb des Campus ein bisschen erwachsen werden.Die Show wurde von Autor und Regisseur Juel Taylor und dem Autor Tony Rettenmaier kreiert, die beide zuvor an der kommenden Science-Fiction-Komödie «They Cloned Tyrone» gearbeitet hatten. Beide arbeiten auch als Executive Producer an der Show mit. „BET Plus ist weiterhin die Heimat der besten Kreativen ihrer Klasse, um ihre unverfälschten Geschichten über die Erfahrung schwarzer Kultur zu erzählen“, sagte Devin Griffin, Executive Vice President und General Manager von BET Plus, in einer Erklärung. „Wir schätzen Lenas kreative Vision und anhaltendes Vertrauen und freuen uns, mit einer erfahrenen Gruppe von Entwicklern aus den Macro Television Studios und Hillman Grad zusammenzuarbeiten, um diese Serie zum Leben zu erwecken."