Retourkutsche: China verbannt BBC World News

Allerdings empfing man den unabhängigen Sender in China ohnehin nur sehr spärlich.

Chinas oberste Regulierungsbehörde für den Rundfunk sagte am Donnerstag, dass sie BBC World News aus dem Land verbannen wird. Das Verbot kommt genau eine Woche, nachdem die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom entschieden hat, die britische Sendelizenz des englischsprachigen Dienstes CGTN des chinesischen Staatssenders CCTV zu widerrufen.Chinas Nationale Radio- und TV-Verwaltung (NRTA) sagte, dass BBC World News "Chinas nationale Interessen und ethnische Solidarität untergraben" habe, weil seine China-bezogenen Berichte "gegen die Anforderungen verstießen, dass die Nachrichtenberichterstattung wahr und unparteiisch sein muss", so Xinhua."Wir sind enttäuscht, dass sich die chinesischen Behörden zu diesem Vorgehen entschlossen haben", sagte eine BBC-Sprecherin in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber Variety. "Die BBC ist der vertrauenswürdigste internationale Nachrichtensender der Welt und berichtet fair, unparteiisch und ohne Angst oder Bevorzugung über Geschichten aus der ganzen Welt."Der britische Außenminister Dominic Raab nannte Pekings Schritt "eine inakzeptable Beschneidung der Medienfreiheit." Seitdem der chinesische Präsident Xi Jinping vor sechs Jahren in Großbritannien war, haben beide Länder stets von einer „goldenen Ära“ der chinesisch-britischen Beziehung gesprochen. Allerdings muss auch gesagt werden, dass das Verbot von BBC World News kein allzu großer Verlust ist. Der Sender ist in China nur bei wenigen Anbietern empfangbar gewesen.