Magnolia Network startet im Juli

US-Fernsehen

Der neue Sender wird allerdings erst im Jahr 2022 linear zur Verfügung stehen.

Der Spartensender von Chip und Joanna Gaines, den sie zusammen mit Discovery aufziehen, startet am 15. Juli 2021 bei Discovery+. Wie das Fachblatt ‚Variety‘ erfahren hat, soll im linearen Bereich die Lizenz von DIY übernommen werden. Der Sender soll sich hauptsächlich um Formate rund ums Haus beschäftigen.Der ursprüngliche Plan war, zunächst den linearen Sender zu starten. Joanna Gaines moderierte bei DIY schon Sendungen wie «Magnolia Table». Das Direct-to-Consumer-Produkt sollte etwa sechs Monate später debütieren. Doch dieser ursprüngliche Plan wurde nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch eine sich schnell verändernde Medienlandschaft über den Haufen geworfen, "sowohl innerhalb von Discovery als auch in der Welt insgesamt", so Page.Als der Discovery-Deal mit den Gaines im Jahr 2018 angekündigt wurde, gab es mindestens vier Streaming-Dienste weniger. Das Ziel der Gaines war es immer, "gute Geschichten zu erzählen", so das Paar in einer gemeinsamen Erklärung, "die sich authentisch anfühlen".