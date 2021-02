«KiKA LIVE Home WM»: Schere-Stein-Papier gegen Prominente

TV-News

Erstmals gibt es bei KiKA Live eine Home-WM und das mit der Hauptdisziplin Schere-Stein-Papier!



Die Moderatoren der Sendung Jess und Ben haben sich sechs prominente Gäste eingeladen, die an vier Abenden von zu Hause aus gegeneinander antreten. Nur wer wirkliches Fingergeschick beweist, kann aus der Sendung als Sieger herausgehen. Mit dabei beim großen Schere-Stein-Papier-Duell sind unter anderem Musiker Malik Harris, die Moderatoren Tobias Krell und Sherif Rizkallah, die Schauspielerinnen Linda Schablowski und Hanna Binke sowie Anna Pinna aus der aktuellen «Mädchen-WG».Gespielt wird um den Titel «KiKA LIVE Home-Weltmeister*in» – um ein Infektionsrisiko zu vermeiden – von zu Hause aus per Videochat. Dabei soll die außergewöhnliche WM mit musikalischer Show-Einlage und vielen Extras unterstützt werden.Die «KiKA LIVE Home WM» ist vom 8. bis 11. Februar jeweils um 20:00 Uhr auf KiKA sowie auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen. Darüber hinaus können am 9. Februar dem Moderationsduo Jess und Ben ab 20:00 eine Stunde lang im Chat Fragen gestellt werden.