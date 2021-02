Die Briten sind zurück auf dem Thron

VOD-Charts

In der vergangenen Woche konnte sich die franzöische Serie «Lupin» noch den Spitzenplatz sichern, nun sind wieder die Briten an der Reihe. Erneut aus dem Hause Netflix.

Einmal mehr dominiert Netflix die deutschen VOD-Charts die nun fünfte Kalenderwoche des Jahres. Auf allen drei Spitzenpositionen finden sich Titel des kalifornischen Streamingportals. Doch der Reihe nach, denn auch den letzten Platz der Top10 in Deutschland belegt ein Format, das hierzulande dort und bei TV Now verfügbar ist . Die Rede ist von, das zwischen dem 29. Januar und 4. Februar auf eine Bruttoreichweite von 3,04 Millionen kommt. Das bedeutet einen Anstieg von mehr als einer halben Million Klicks gegenüber der Vorwoche. Weiter geht es mit. Die Sitcom kehrt auf Platz neun zurück in die Rangliste und verbuchte 3,06 Millionen Klicks.Zu den folgenden Plätzen klafft eine kleine Lücke, doch Platz acht bis fünf trennen lediglich 70.000 Aufrufe.– ebenfalls auf Netflix verfügbar – kommt mit 3,62 Millionen Abrufen ins Ziel.schafft rund 10.000 Zuschauer mehr und landet somit mit 3,63 Millionen auf Platz sieben. Den sechsten Rang sichert sich das erste Format, das es nicht bei Netflix zu sehen gibt., bei Disney+ beheimatet, verbessert sich damit um vier Plätze und 1,55 Millionen Zuschauer gegenüber der zurückliegenden Woche und erzielt eine Reichweite von 3,66 Millionen.Wer jetzt mit mehr Abwechslung der Streamingportale rechnet, muss enttäuscht werden, denn Platz fünf ergattert, aktuell auf Platz neun der deutschen Netflix-Top10. Für die Sitcom wählten 3,69 Millionen den Streaminggiganten aus dem Silicon Valley. Einmal Variation gibt es dann aber doch noch, denn den vierten Rang sichert sich, das sowohl bei Joyn als auch bei TV Now in den Bezahlbereichen zu sehen ist. Insgesamt kommt die Krankenhaus-Serie auf 4,30 Millionen Seher.Damit wurde «Grey’s Anatomy» knapp von zwei Titeln geschlagen, die sich in dieser Woche Silber teilen müssen. Auf jeweils 4,31 Millionen Klicks kommen sowohlals auch. Damit steht auch fest, dass es in dieser Woche einen neuen Marktführer gibt – wobei neu relativ zu sehen ist. Denn die Popularität vonist auf dem VOD-Markt alles andere als neu, doch noch nie schaffte es die britische Drama-Serie auf den Spitzenplatz. Mit einer halben Million Aufrufen mehr und somit einer Bruttoreichweite von 4,82 Millionen sichert man sich den ersten Platz. Gratulation! Auch an Netflix , das in dieser Woche acht von zehn Titeln stellt.