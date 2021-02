«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Toni ersetzt Sunny

Soap-Check

Unterdessen entdecken Charlotte und Jaqueline bei «Krass Schule» ein blutiges Shirt.

Mona hadert mit ihrer Lebensentscheidung. Ist die Tischlerei wirklich das, was sie will? Aber Thomas überzeugt sie, dass Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen sollte. Zu Tatjanas Freude wird Mona nicht aufgeben – sie will mit Tatjana gemeinsam die Zukunft erobern. David ist fassungslos, dass Gunter versucht hat, sein Projekt zu manipulieren. Auch wenn Gunter weiß, dass seine Aktion nicht sauber war, ist er überzeugt, dass seine Motive die richtigen sind. Aber Amelie und Gregor nutzen ihren Einfluss auf David, um ihn an den entscheidenden Punkt zu bringen: Er bricht mit Gunter. Tina freut sich, als Merle ihr wieder mehr Verantwortung, Freiheiten und mehr Geld zusagt. Gerade jetzt, wo es bei Ben nicht so gut läuft, kann sie das bessere Einkommen gut brauchen. Ben wird unterdessen mit einem anderen Problem konfrontiert: Der Chopper für Richie Sky wurde geklaut! In dieser angespannten Situation schafft Tina es nicht, Ben zu sagen, was bei ihrer Routineuntersuchung erfahren hat: Sie hat Schwangerschaftsdiabetes.Vanessas Operation geht schief. Maja muss auf Eriks Forderungen eingehen. Lucy und Joell finden einen ungewöhnlichen Schatz. Als es Robert tatsächlich gelingt, die Kniespezialistin Olga Petrova für Vanessas OP zu gewinnen, ist Vanessa mit dem Eingriff einverstanden und schöpft neue Hoffnung. Doch die Chirurgin leidet unter einem Alkoholproblem und es kommt zu Komplikationen. Maja will sich von Erik nicht erpressen lassen und sucht nach einem Ausweg. Sie droht ihm, Florian alles zu erzählen, was zu einem Bruch zwischen den beiden Brüdern führen würde. Doch Erik sitzt am längeren Hebel und zähneknirschend muss sich Maja geschlagen geben. Lucy und Joell sind enttäuscht: Ihr Schatz – ein altes Heftchen und ein Brief - erweist sich als ursprünglich vorgesehene Belohnung für eine Schnitzeljagd, die eine Großmutter vor Jahren mit ihren Enkelkindern veranstaltet hat. Joell beginnt, das alte Manuskript zu entziffern und findet heraus, dass es sich um eine Geistergeschichte handelt.Als Monis antike Kaffeemühle sich als nachgemachte Kopie herausstellt, fürchtet sie den Spott des Dorfes. Kann sie die Situation retten? Sarah freut sich, mit der Jugendgruppe den Faschings-Wagen zu dekorieren. Kann sich auch Jenny nach allem, was war, unbeschwert in die Kirchen-Aktion stürzen? Franzi hat sich in den Kopf gesetzt, im Badeanzug in die Schule zu gehen und schmeißt damit den Terminkalender ihrer Eltern über den Haufen. Ist gegen ihren Sturkopf ein Kraut gewachsen?Als Saskia einen Albtraum hat, spielt Bambi dessen Bedeutung herunter. Der Traum erweist sich aber als Vorbote eines dramatischen Schicksalsschlags. Ute entzieht sich zwar Benedikts Anziehung, versinkt aber im Gefühlschaos. Sie kann nicht länger leugnen, dass er sie alles andere als kalt lässt. Monika ist fassungslos: Der Anschlag auf Easys Beachbar galt ihr! Umso erstaunter ist sie, als sie erfährt, wer für das Attentat verantwortlich ist.Chiara fällt es nicht leicht, sich vom Paarlauf auf den Einzellauf umzustellen. Das bereitet Deniz einige Sorgen, und er sieht sich gezwungen, eine unbequeme Entscheidung zu treffen. Henry ist verschwunden. Und die Suche nach ihm zerrt gewaltig an Christophs Nerven. Dann wird Henry auch noch ausgerechnet von Yannick gefunden.Toni erklärt sich bereit, für ein Shooting von Sunny als Model einzuspringen. Dabei lernt sie den charmanten Zeitungsredakteur Sam kennen. Sein offensichtliches Interesse schmeichelt ihr, bis Sam in die Vollen geht und Toni küssen will. Laura und Moritz sind nach Yvonnes Sturz gleichermaßen schockiert und bangen um sie. Moritz macht sich große Vorwürfe. Nutzt Laura die Gelegenheit, ihn vor Gerner in die Pfanne zu hauen?Krasser Schock an der Schule: Charlotte und Jacqueline entdecken im Putzraum ein blutiges Männer-T-Shirt! Wem gehört es, und was ist passiert? Gemeinsam machen sich die beiden Mädels auf Spurensuche. Sonja fährt derweil für einen Tag zu einem Seminar und übergibt Franziska so lange den Posten der Schulleitung. Mit ihr als neuer Chefin weht ein anderer Wind an der EFG: Wer nicht spurt, hat mit heftigen Strafen zu rechnen. Alexa wiederum ist ziemlich schräg drauf: Erst vertickt sie in der Klasse ihre Markenklamotten zum Spottpreis, dann leiht sie sich Geld von ihren Mitschülern und klaut Essen in der Kantine. Als Leonard sie zur Rede stellt, blockt sie ab. Welches Geheimnis belastet die ansonsten so coole Schulqueen? Außerdem liegt Liebe in der Luft: Die heiße Lina hat sich Hals über Kopf in Tobias verliebt und will ihn mit allen Mitteln rumkriegen. Leider stolpert sie von einem Fail zum nächsten – und Tobias checkt einfach nicht, dass Lina ihn total hot findet…Toni und Bo wollen heißen Morgensex in ihrem improvisierten Nachtlager in Tonis Werkstatt. Als Bo jedoch eine Ratte durch den Raum huschen sieht, ist es aus mit der sexy Stimmung. Zwar erlegt Toni das Nagetier eigenhändig, doch die geeignete Atmosphäre für ein Schäferstündchen will unter diesen Bedingungen nicht mehr aufkommen. Toni und Bo beschließen, in einem Hotelzimmer fortzusetzen, was sie gar nicht erst beginnen konnten. Als sie dort fast zur Sache kommen, entdecken sie jedoch einen fremden Mann in ihrem Badezimmer.Am Morgen sind Joe und Paula ratlos, wie es mit Theo weitergehen soll. Während Joe sich gegen die Vorwürfe von Ole zur Wehr setzen muss, Theo wieder in ihr Leben gelassen zu haben, will Paula dafür sorgen, dass Theo bald wieder auf eigenen Beinen steht und ihn auf diese Weise schnellstmöglich loswerden. Joe fürchtet zunächst, dass Theo die Gutmütigkeit nur ausnutzt, unterstützt Paula jedoch am Ende. Tatsächlich gelingt es Joe, kurzfristig eine Wohnung für Theo aufzutreiben und er kann ihm sogar einen Job vermitteln. Als sich Theo jedoch trotz all der Hilfe zu einem Spruch über Peggy hinreißen lässt, ist Joe fassungslos und bereut fast, ihm geholfen zu haben. Abends versucht Paula, Joe aufzubauen – schließlich ist Theo nun endlich aus ihrem Leben verschwunden. Doch Joe beschleicht plötzlich das ungute Gefühl, dass sie nicht zum letzten Mal von Theo gehört haben…