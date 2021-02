The CW arbeitet an «All American»-Spin-Off

US-Fernsehen

Im Mittelpunkt der neuen Serie soll Geffri Maya stehen.

Das amerikanische Network The CW arbeitet an einer neuen Serie mit dem Titel, in der Geffrey Maya in ihrer Rolle als Simone Hicks aus der Mutterserie ein eigenständiges Format bekommt. Das Format ist ein Spin-Off von «All American» und wird als Sportdrama für junge Erwachsene beschrieben.Die Serie folgt einer jungen Tennishoffnung aus Beverly Hills und einem Elite-Baseballspieler aus Chicago, die mit den hohen Anforderungen des College-Sports konfrontiert werden, während sie gleichzeitig die Höhen, Tiefen und die Sexualität des unbeaufsichtigten frühen Erwachsenseins an einem angesehenen Historically Black College durchleben.The CW wird einen Backdoor-Pilotfilm für die Serie als eine Episode der aktuellen dritten Staffel von «All American» ausstrahlen. Nkechi Okoro Carroll, die Showrunnerin von «All American», wird als Autorin und ausführende Produzentin fungieren. Greg Berlanti, Sarah Schechter, David Madden und Robbie Rogers werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein, während Michael Schultz die Regie übernehmen wird. Berlanti Productions wird die Serie in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produzieren.