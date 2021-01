Cloris Leachman verstarb im Alter von 94 Jahren

Köpfe

Die Schauspielerin gewann zahlreiche Preise, darunter auch einen Oscar als beste Nebendarstellerin.

Die Schauspielerin Clors Leachman ist am Dienstag im Alter von 94 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Sie verstarb im kalifornischen Encinitas, südlich von Los Angeles. Ihren größten Erfolg feierte sie als verbitterte Ehefrau in, wofür sie den Oscar als besten Nebendarstellerin gewann.Als Phyllis Lindstrom in derholte sie zudem zwei Emmys als Hauptdarstellerin einer Serie. Diese Rolle war für sie der endgültige Durchbruch und machte sie zu einem bekannten Namen. „Es war mir eine Ehre, mit Cloris Leachman, einer der furchtlosesten Schauspielerinnen unserer Zeit, zusammenzuarbeiten“, sagte ihre langjährige Managerin Juliet Green. „Es gab niemanden wie Cloris. Mit einem einzigen Blick hatte sie die Fähigkeit, dein Herz zu brechen oder dich zum Lachen zu bringen, bis die Tränen über dein Gesicht liefen. Du hast nie gewusst, was Cloris sagen oder tun würde, und diese unvorhersehbare Qualität war Teil ihrer beispiellosen Magie.“Der Weg zum großen Erfolg war für Leachman allerdings ein langer, denn als sie berühmt wurde, war sie bereits in ihren Vierzigern. Die Schauspielerin gewann insgesamt acht Emmys, sowohl für Drama als auch für Comedy, und einen Daytime-Emmy. Bis ins hohe Alter stand sie vor der Kamera. 2008 wurde sie im Alter von 82 Jahren zur ältesten Teilnehmerin von, dem amerikanischen Äquivalent zu. Leachman wurde 2011 in die Television Academy Hall of Fame aufgenommen.