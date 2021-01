Output-Deal zwischen Leonine Studios & Asbury Park Pictures

Wirtschaft

Leonine Studios sichert sich mit dem Output-Deal die exklusiven Rechte an sämtlichen Produktionen von Asbury Park Pictures. Erste Produktion wurde schon in Auftrag gegeben.



Asbury Park Pictures ist ein Produktionslabel der «John Wick»- und «Sicario»-Produzenten Basil Iwanyk und Erica Lee. Damit sichert Leonine exklusiv die deutschsprachigen Rechte an allen Produktionen der beiden Produzenten, die das neue Studio speziell zur Produktion von Top-Action-Filmen Ende vergangenen Jahres mitgegründet haben. Und damit treffen sie nach Fred Kogel den Zeitgeist."Die Nachfrage nach guten Action-Thrillern ist enorm, deshalb möchten wir unseren Partnern und den Zuschauern genau das bieten. Durch den Vertrag mit dem neuen Studio Asbury Park Pictures von Basil Iwanyk, mit dem wir bereits äußerst erfolgreich bei der «John Wick»-Reihe zusammenarbeiten, sichern wir uns eine Reihe erstklassiger Action-Titel von erfolgreichen Produzenten, die wegweisende Megahits in diesem Genre produziert haben.", erklärte Kogel, CEO der Leonine Studios.Als erster Titel geht der neue Action-Thriller «Black Site» in Februar in Produktion. Die Hauptrollen übernehmen dabei Jason Clarke («Zero Dark Thirty»), Michelle Monaghan («Mission: Impossible») und Jai Courtney («The Suicide Squad»). In dem Action-Thriller ist ein Katz- und Maus-Spiel zwischen einer Gruppe von CIA-Agenten und dem ebenso brillanten wie berüchtigten Häftling, Hatchet, im Hochsicherheitstrakt eines streng geheimen Gefängnisses. Als Hatchet entkommt, setzt er seinen mysteriösen und tödlichen Plan um und zwingt die CIA-Agenten dazu, um ihr Leben zu kämpfen.