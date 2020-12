Kriegsdrama «Ein Dorf wehrt sich» im ZDF stellt keine große Konkurrenz dar

Quotennews

Mehr als ein mittelmäßiges Ergebnis war für den Sender in der Primetime nicht drin. Da lief es mit «SOKO Wismar» am Vorabend deutlich besser.



Das ZDF entschied sich am Mittwochabend für die Ausstrahlung des Kriegsdrama. Der deutsch-österreichische Spielfilm wurde erstmals im Rahmen des Filmfest Münchens im Sommer 2019 gezeigt. Die Erstausstrahlung im ORF folgte Ende 2019. Im Januar war der Film bei Arte zu sehen, ehe er nun ins Primetime-Programm beim ZDF fand. 4,13 Millionen Interessenten schalteten ein und verbuchten somit einen soliden Marktanteil von 12,5 Prozent. Bei den 0,54 Millionen Jüngeren kam eine gute Quote von 5,9 Prozent zustande.Dasab 22.00 Uhr erreichte im Anschluss noch 3,27 Millionen Fernsehende. Hier ging der Marktanteil auf annehmbare 10,7 Prozent zurück. Die 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbesserten sich auf überdurchschnittliche 7,2 Prozent. Dasam späteren Abend überzeugte nur 0,62 und 0,09 Millionen jüngere Zuschauer. Daraus resultierten miese Sehbeteiligungen von 2,8 und 1,4 Prozent.Deutlich erfolgreicher war hingegenab 18.00 Uhr. Hier schalteten 4,69 Millionen Fernsehende ein, die eine starke Quote von 19,8 Prozent verbuchten. Auch die 0,34 Millionen Jüngeren waren mit 6,3 Prozent Marktanteil gut dabei. Zuvor verabschiedete sich der Sender mitvon Persönlichkeiten, die in diesem Jahr verstorben waren. 3,01 Millionen Zuschauer erzielten hier einen guten Marktanteil von 15,7 Prozent. Auch die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgten für 6,2 Prozent.