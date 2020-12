Blockbuster-Battle: Eine Queen aus Manhattan oder ein britischer Kingsman? Oder am Ende doch ein Klassiker?

Film-Check

In diesem Battle duellieren sich J-Lo als Queen von Manhattan und Colin Firth als Kingsman. Wer soll da nur gewinnen? Oder triumphiert am Ende doch Marty McFly?

(Sat.1)Jennifer Lopez alias Maya hat keinen Schulabschluss, möchte aber dennoch auf der Karriereleiter weiteraufsteigen. Doch der Posten als stellvertretende Filialleiterin scheint das Ende der Fahnenstange zu sein. Bis der Sohn ihrer besten Freundin beginnt, ihren Lebenslauf ohne ihr Wissen aufzupolieren bzw. zu fälschen. Daraufhin wird sie zu einem Vorstellungsgespräch bei einem Kosmetikkonzern eingeladen und als Marketing-Beraterin eingestellt wird. Mit neuen Aufgaben im Gepäck steigt zusätzlich die Angst, dass der Schwindel auffliegt. Kann das gut gehen?Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDB User Rating: 6(RTLZWEI)Wer diesen Kult-Film noch nicht gesehen hat, sollte dies schleunigst nachholen. RTLZWEI zeigt wie Marty McFly in die Vergangenheit katapultiert wird und dabei alles auf den Kopf stellt. Er landet nämlich in genau dem Jahr, in dem sich seine Eltern kennen gelernt haben. Doch seine Mutter verliebt sich nicht in seinen Vater, sondern in ihn. Die Mission lautet also, die eigene Mutter mit dem eigenen Vater zu verkuppeln. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, doch der Herr Papa ist sehr schüchtern und eher einer der Sorte Weichei, wenig attraktiv für hübsche Lorraine. Doch zu dem Gefühlschaos schleicht sich auch folgendes Problem: Wie kommt Marty zurück in die Zukunft?Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDB User Rating: 9(ProSieben)Kingsman ist eine geheime und von der Regierung unabhängige Organisation, die nach dem Ersten Weltkrieg vom englischen Adel gegründet wurde. Ein Agent der zum Gentleman-Spion ausgebildeten Truppe ist der Brite Harry Hart, der eines Tages auf Eggsy trifft. Eggsys Vater war ebenfalls einst Mitglied der Organisation. Hart nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine, der mit einem ominösen Plan die Welt „retten“ will.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 8