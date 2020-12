«40 Jahre Verstehen Sie Spaß?»: Das Jubiläum einer Ära

Quotennews

Anders ist es kaum zu betiteln. «Verstehen Sie Spaß?» versorgt seit nun mehr 40 Jahren die Zuschauer mit Späßen, Lachern und viel versteckter Kamera. Grund genug für ein gebührendes Jubiläum.

Anwird wohl nahezu jeder Zuschauer ganz eigene Erinnerungen haben. Als Highlight und absolut neue Show in frühen Zeiten des Fernsehens oder als etwas ulkige Show, bei welcher die Eltern sich das Lachen kaum verkneifen können. Wie auch immer «Verstehen Sie Spaß?» in Erinnerung geblieben ist, 40 Jahre sind eine grandiose Leistung. Neben dem Showjubiläum durfte auch Moderatorsein 10-jähriges feiern.Gespickt mit besonderen Gästen wie Paola Felix, die als Mutter der Sendung zählt, und Thomas Gottschalk konnte die Sendung am Samstagabend ganze 4,81 Millionen Zuschauer vor die Mattscheibe bewegen. Ein nicht minder zu bewertender Anteil von 1,45 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe zeigt, wie beliebt die Sendung auch bei noch jüngeren Rezipienten ist. Dieses Bild bestätigen dann auch die Marktanteile von 15,1 Prozent im Gesamten und starken 16,1 Prozent in der Zielgruppe.Gezeigt wurden neue wie alte Veräppel-Clips aus der langen Geschichte der Sendung mit sichtlichem Erfolg beim Publikum. Dass, dieses Ergebnis ein durchaus besonderes ist zeigt sich darin, dass an diesem Samstagabend die Konkurrenz mit dem «Supertalent-Finale» und «Schlag den Star» geradezu übermächtig schien. Doch Tradition setzt sich wohl durch und die Quoten sind bei der 40-Jahre-Jubiläums-Show deutlich besser als bei beiden Konterparts, vor allem in der umworbenen Zielgruppe. Bleibt nur noch der Show selbst zu gratulieren!