«AP Bio» bekommt eine vierte Staffel

US-Fernsehen

Anscheinend waren die Aufrufzahlen beim Streamingdienst Peacock gut.

Peacock, der Streamingdienst von Comcast, verlängert die Serie, die in Deutschland unter «Mr. Griffin – Kein Bock auf Schule» bekannt ist, um eine vierte Staffel. Das Format wechselte mit der dritten Runde von NBC zu Peacock , allerdings setzte das Network das Format vorher ab. Die Hauptrolle spielt Glenn Howerton, Patton Oswalt, Lyric Lewis, Mary Sohn, Jean Villepique und Paula Pell runden die erwachsene Besetzung ab.Die Serie handelt von einem in Ungnade gefallenen Harvard-Philosophie-Gelehrten, der gezwungen ist, nach Toledo, Ohio, zurückzukehren und als Biologielehrer an der örtlichen High School zu arbeiten. Das Format wurde von Mike O’Brien kreiert, der auch als Autor und Produzent tätig ist. Seth Meyers, Mike Shoemaker, Andrew Singer und Lorne Michaels fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Produziert wird die Serie von Universal Television, Broadway Video und Seth Meyers Shoemeyers Productions."Alle Beteiligten sind so aufgeregt, weitere Episoden zu drehen", sagte O'Brien. "Wir sind Peacock und allen, die zugeschaut haben, so dankbar! Staffel drei war der größte Spaß, den wir je hatten. Ich möchte noch tiefer in die Hauptcharaktere eintauchen und auch weiter mit dem Sitcom-Format herumspielen."