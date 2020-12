«FBI» kommt zurück zu Sat.1

TV-News

Die US-Serie musste sich im August des vergangenen Jahres mit einer Unterbrechung während der zweiten Staffel abfinden. Jetzt wird bekannt, wann und wie es weitergeht.

Im August 2020 war erst einmal Schluss fürbei Sat.1 und das, obwohl die Quoten zum damaligen Zeitpunkt nicht die Schlechtesten waren. Die Serie wurde immer nach einer neuen Folge «Criminal Minds» ausgestrahlt und verbesserte zumeist sogar die Quoten der Primetime-Serie. Elf Episoden der zweiten Staffel liefen demnach bei Sat.1 bereits, der Rest der Staffel fehlt.Grundsätzlich soll es ab demweitergehen und nicht wie zuvor mit 20:15 Uhr-Konkurrenz direkt vor der Nase. Ab dem Sendertermin dürfen sich die Zuschauer nämlich auf Doppelfolgen freuen und das logischerweise ab 20:15 Uhr zur besten Sendezeit. Ob die guten Quotenergebnisse aus dem abgelaufenen Jahr bestätigt werden können wird sich nun zeigen müssen.Derweil erfreut sich die Serie in ihrem Herkunftsland so großer Beliebtheit, dass bereits eine dritte Staffel bei Sender CBS angelaufen ist. Wie schon zum Usus geworden bei den unzähligen Crime-Serien gibt es mit «FBI – Most Wanted» bereits eine Spin-Off Produktion. Wenn auch noch unklar wann, sollen sich Fans von FBI auch auf Jene im Sat.1 freuen dürfen.