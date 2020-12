Lily James und Sebastian Stan spielen Anderson und Lee

US-Fernsehen

Die zwei Schauspieler sind im Gespräch, in einer Miniserie die US-Stars zu verkörpern.

Der Streamingdienst Hulu verhandelt derzeit mit Sebastian Stan und Lily James, dass diese in einer Miniserie Tommy Lee und Pamela Anderson verkörpern. Das Projekt wird sich mit der turbulenten Beziehung zwischen dem Rockstar und der Schauspielerin befassen, einschließlich des berüchtigten Vorfalls, bei dem ihr Flitterwochen-Sex-Tape gestohlen und der Öffentlichkeit zugespielt wurde.Als Autor wurde Rob Riegel verpflichtet, der alle acht Episoden schreiben soll. Zudem wird er neben Seth Rogen und Evan Goldberg auch die Serie produzieren. Dylan Sellers ist ebenfalls an Bord. Die Firmen Point Grey, Limelight und Annapurna produzieren. Craig Gillespie wird Regie führen. Weder Anderson noch Lee sind an der Serie beteiligt.Lily James spielte in Serien wie «Downton Abbey» ► und «War & Peace» mit. Stan wird in der kommenden Disney+-Serie «The Falcon and the Winter Soldier» auftreten.