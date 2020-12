Katie Wech verkauft schwarzhumorige Comedy an Paramount+

US-Fernsehen

Die Produzentin bringt eine Serie bei dem Dienst unter, der noch unter CBS All Access firmiert.

Der Streamingdienst Paramount+ ist in der frühen Entwicklungsphase einer schwarzhumorigen Comedy, die von Katie Wech stammt. Das Projekt trägt den Titel. Wech wird als Autorin und ausführende Produzentin fungieren, Gina Rodriguez und Jennie Snyder Urman werden ebenfalls produzieren. Das Trio machte bereits die The CW-Serie «Jane the Virgin».Die Serie ist eine Koproduktion zwischen Sutton Street Productions, I Can and I Will Productions und CBS Television Studios. Die Verantwortlichen von Paramount+ wollten die Serienbestellung nicht kommentieren.Das Projekt erzählt die Geschichte einer alten Witwe in Florida, deren Kinder sie in ein betreutes Wohnbringen bringen, weil sie fürchten, dass sie eine Gefahr für sich selbst ist. Allerdings stellen sie schon bald fest, dass sie eine gefährliche Person ist.