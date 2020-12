«Die Bachelorette» und «Hochzeit auf den ersten Blick»: Das Interesse bei den Jüngeren steigt

Quotennews

Während Sat.1 sich zufriedengeben kann, hat die Sendung bei RTL weiterhin auf dem Gesamtmarkt zu kämpfen.



Die diesjährige Staffel der Kuppelshowneigt sich dem Ende. Im gestrigen Halbfinale erhielten noch drei Männer eine Rose, um in die Finalshow einzuziehen. Zuletzt hatten 1,78 Millionen Zuschauer das Programm bei RTL verfolgt. Dies reichte jedoch nur für einen mauen Marktanteil von 5,7 Prozent. Die 1,07 Millionen Umworbenen lagen mit 11,8 Prozent knapp unter dem Senderschnitt.Auch mit der vorletzten Folge erhöhte sich nun die Reichweite nicht. 1,75 Millionen Fernsehende schalteten ein und lagen noch immer bei einem ernüchternden Ergebnis von 5,6 Prozent. Eine leichte Verbesserung zeichnete sich hingegen in der Zielgruppe ab. 1,10 Millionen Werberelevante verfolgten die Ausgabe und verbuchten gute 12,3 Prozent Marktanteil.Sat.1 gelang es die Quoten vonwieder anzuheben. 1,78 Millionen Zuschauer bewegte der Sender in dieser Woche zum Einschalten. Bei der Quote war ein Anstieg von 5,9 auf gute 6,3 Prozent zu erkennen. Mit 0,81 Millionen Fernsehenden war den Jüngeren die höchste Reichweite der Staffel sicher. Dies spiegelte sich auch in einem starken Marktanteil von 10,1 Prozent wider. Das Interesse war auch beimnoch nicht abgeklungen. 1,02 Millionen Zuschauer erhöhten hier die Sehbeteiligung auf hohe 7,4 Prozent. Auch die 0,37 Millionen Jüngeren bauten den Marktanteil gegenüber der Vorwoche um mehr als zwei Prozentpunkte aus und landeten bei sehr guten 9,8 Prozent.