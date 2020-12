AMC stellt Aisha Thomas-Petit für Diversität ein

US-Fernsehen

Die Managerin soll für Vielfalt im Unternehmen sorgen.

Die Verantwortlichen bei AMC Networks haben Aisha Thomas-Petit als Leiterin für Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration verpflichtet. Die trägt den Titel „Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer“. Thomas-Petit wird eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung und Erhaltung einer vielfältigen und integrativen Gemeinschaft von Talenten innerhalb der Belegschaft sowie hinter der Kamera und auf dem Bildschirm spielen."Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration sind mehr als nur geschäftliche Erfordernisse, die die Kreativität anregen und Innovationen vorantreiben; sie sind das Herzstück dessen, was wir sein wollen, und sie sind in das eigentliche Gefüge des Unternehmens eingewoben", sagte Josh Sapan, Präsident und CEO von AMC Networks.Thomas-Petit kommt zu AMC Networks von ADP, wo sie Leiterin für Vielfalt, Integration und soziale Verantwortung des Unternehmen war. Zuvor war sie über sieben Jahre lang bei Barclays Capital tätig, wo sie zuletzt als HR-Direktorin für den globalen Betrieb verantwortlich war.