Blockbuster-Battle: Wer schlägt «Deadpool»

Film-Check

Ist der erste Teil der «Deadpool»-Reihe die Nummer eins am Sonntagabend?

Die Bewertung:

Die Bewertung:

Die Bewertung:

Als der ehemalige Söldner Wade Wilson erfährt, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist, unterzieht er sich einem gewagten Experiment im Labor des skrupellosen Ajax. Er soll in einen Supersoldaten umgewandelt werden. Das Experiment stattet ihn mit enormen Selbstheilungskräften aus, entstellt ihn jedoch. Also schlüpft er in einen rot-schwarzen Anzug mit Maske, nennt sich fortan Deadpool und beginnt einen Rachefeldzug gegen Ajax. Ganz nebenbei will er auch noch seine Freundin Vanessa retten.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDB User Rating: 8Cäsars Legionäre haben ganz Britannien erobert. Nur ein kleines Dorf leistet noch Widerstand. Die Königin der Briten schickt ihren Berater über den Ärmelkanal, um die schlagkräftigen Gallier um Hilfe zu bitten. Prompt reisen Asterix und Obelix mit einem Fass Zaubertrank auf die Insel und freuen sich darauf, ein paar Römer verprügeln zu dürfen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 2Metascore: /IMDB User Rating: 5Kurz vor Weihnachten wachsen der Druck und die Erwartungen: Die Mütter Amy, Kiki und Carla sind überfordert und wollen nicht für das gesamte Fest verantwortlich gemacht werden. Und als wäre es nicht anstrengend genug, ihren Familien das perfekte Weihnachten zu bescheren, müssen sie gleichzeitig auch noch ihre eigenen Mütter unterhalten, die über die Feiertage zu Besuch kommen.Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDB User Rating: 6