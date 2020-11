«Songbird» geht den «Mulan»-Weg

Kino-News

Ab Mitte Dezember kann der Michael-Bay-Film gestreamt werden.

Der Spielfilmwird nicht in den Kinos starten. Das haben die Verantwortlichen von STXfilms bekannt gegeben. Ab dem 11. Dezember können die Zuschauer den Streifen für 19,99 US-Dollar für 48 Stunden ausleihen. Das Unternehmen stellte klar, dass der Streifen im Anschluss auch auf einem Streaming-Dienst landen wird, aber das Studio lehnte es ab, bekannt zu geben, welcher es sein wird.„Die Pandemie hat jeden Aspekt unseres Geschäfts beeinträchtigt, von der Produktion bis zur Veröffentlichung, aber «Songbird», dass ein flinkes Studio wie STX effektive und profitable Wege finden kann, um seine Filme zum Erfolg zu führen“, sagte Adam Folgelson, Vorsitzender der Motion Picture Group von STXfilms.„Die Show muss weitergehen. «Songbird» ist ein aufregender Film, der das Publikum in diesem Moment anspricht, da er auf den Sitzen hält“, so Folgenson. Der von Michael Bay produzierte Film wurde vollständig während der Pandemie gedreht. Es war der erste Film, der mitten in der andauernden Pandemie in Los Angeles gedreht wurde. Der Film handelt von einer neuen Version des COVID-Virus, das große Teile der Weltbevölkerung vernichtete.