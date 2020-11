«Grill den Henssler»: Leichter Quotenanstieg auf dem Gesamtmarkt

Quotennews

ProSieben war mit «Ready Player One» und «Snowpiercer» sehr erfolgreich, während der Filmabend bei RTL recht mittelmäßig abschnitt.



In der Küche traten beibei Vox am gestrigen Abend Marianne und Michael Hartl, Luca Hänni und Chryssanthi Kavazi an. Nach einem Tief zu Beginn dieser Staffel hatte sich der Sender in der vergangenen Woche wieder auf 1,43 Millionen Fernsehende und 0,61 Millionen Werberelevante gerettet. So befand man sich zumindest bei soliden Marktanteilen von 5,0 sowie 7,0 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt war auch mit dieser Ausgabe eine Verbesserung auf 1,53 Millionen Zuschauer und eine gute Sehbeteiligung von 5,4 Prozent möglich. Das Interesse bei den Jüngeren hielt sich jedoch konstant bei 0,61 Millionen Menschen, die Quote sank sogar leicht auf passable 6,9 Prozent.Sehr gut schnitt hingegen «Ready Player One» ► bei ProSieben ab. 2,01 Millionen Filmfans waren eine hohe Quote von 6,2 Prozent sicher. Der Science-Fiction-Film begeisterte auch 1,26 Millionen Umworbene. Hier wurden sehr gute 12,5 Prozent Markanteil ermittelt. Ein weiterhin starkes Ergebnis verbuchte der Actionthrillerbei einem Publikum von 0,55 Millionen Zuschauern. Gute 5,3 Prozent sowie 10,1 Prozent in der Zielgruppe verbuchte der Sender hier.Bei RTL schnitt sowohl der Actionfilm «Skyscraper» ► als auch der Krimirecht mittelmäßig ab. Die Reichweite sank im Laufe des Abends von 3,12 Millionen auf 1,88 Millionen Menschen. Die Sehbeteiligung hielt sich mit durchschnittlichen 8,9 sowie 8,5 Prozent ziemlich konstant. 1,41 Millionen 14- bis 49-Jährige erzielten zunächst gute 12,8 Prozent. Später waren noch 0,80 Millionen Werberelevante mit soliden 11,9 Prozent dabei.