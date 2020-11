Trotz Reichweiten-Verbesserung: «ZDF Magazin Royale» mit schwächeren Quoten

Quotennews

«Die Chefin» war zu Beginn der Primetime einmal mehr reichweitenstärksten Kraft. Auch die «heute-show» und das «ZDF Magazin Royale» holten gute Werte, doch nicht so gut wie in der Vorwoche.

Vergangene Woche sahen über fünf Millionen Satire-Fans eine neue Ausgabe der. Diese kamen auch im Anschluss noch auf ihre Kosten, als Jan Böhmermann sein neuespräsentierte und noch 2,38 Millionen Zuschauer behielt. In dieser Woche war das Interesse an politischer Comedy nicht ganz so ausgeprägt wie in der Vorwoche. Die «heute-show» verfolgten an diesem Freitag ab 22:30 Uhr 4,96 Millionen Menschen, was zu einem Marktanteil von 20,0 Prozent für den Mainzer Sender führte. In der jüngeren Gruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren 1,29 Millionen dabei. Vor sieben Tagen waren es noch 1,34 Millionen. Hier lag der Marktanteil diesmal bei starken 17,1 statt herausragenden 19,7 Prozent.Im Anschluss konnte sich das «ZDF Magazin Royale» dafür insgesamt steigern. Die Sendung begann diesmal bereits zehn Minuten früher um 23:05 Uhr und unterhielt 2,47 Millionen. Die relative Gesamtsehbeteiligung sank jedoch im Vergleich zur Vorwoche um ein halbes Prozent auf 13,3 Prozent. Auch in der jüngeren Gruppe gingen die Werte zurück. Statt einer Million Zuschauer stand noch eine Reichweite von 0,96 Millionen zu Buche. Die Einschaltquote verlor noch deutlicher und kam bei 16,3 Prozent ins Ziel.verlor eine halbe Stunde später gänzlich das Interesse des Publikums. Es blieben insgesamt nur noch 0,87 Millionen Interessierte dran, wovon 0,32 Millionen Jüngere waren. Die Marktanteile schrumpften auf schwache 6,8 beziehungsweise gute 7,9 Prozent.Zu Beginn der Primetime zeigte das ZDF die vierte Ausgabe von. Der Titel «Gesundes Bayern» begeisterte ab 20:15 Uhr 6,38 Millionen Krimi-Fans, die meisten in diesem Jahr. Der Marktanteil lag jedoch nicht auf Top-Niveau, das Mitte Oktober mit 21,0 Prozent erzielt wurde, sondern schaffte es auf das Level aus der Vorwoche von 19,1 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,62 Millionen abgeholt. Der Marktanteil hier betrug 6,8 Prozent.