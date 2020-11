Netflix verlängert «Emily in Paris»

US-Fernsehen

Die Streamingserie muss ein Erfolg gewesen sein. Neue Folgen sollen schon bald entstehen.

Emily Cooper bleibt noch eine Weile in Paris, denn Netflix hat sie überaus beliebte Comedyseriefür eine zweite Staffel verlängert. Diese erfreuliche Nachricht erreichte die Medienwelt rund zwei Monate nach dem Start der Serie, die online ziemlich viel Aufsehen erregte und bei den französischen Kritikern nur teilweise gut ankam. Dennoch war die Serie in Frankreich ein voller Erfolg.«Emily in Paris» handelt von Emily (Lily Collins), einer 20-jährigen ehrgeizige Marketing-Führungskraft aus Chicago, die unerwartet einen Job in Paris bekommt, da ihre Firma eine französische Luxus-Marketingfirma übernimmt. Sie wird beauftragt, die Social-Media-Strategie des Unternehmens zu überarbeiten, und beginnt gleichzeitig ein neues Leben in der Stadt der Liebe.„Es ist eine amerikanische Serie, keine französische. Es ist ein amerikanischer Standpunkt und eine amerikanische Erfahrung mit dem Aufenthalt in Paris. Ich denke, es macht sich über beide Kulturen lustig“, sagte Erfolgsproduzent Darren Star zu ‚Variety‘ vor dem Start. Die Serie wird von den MTV Studios, Darren Star Productions und Jax Media hergestellt.